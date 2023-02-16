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Milyonların beklediği son dakika haberi geldi! Bayram ikramiyesi belli oldu, o tarihte ATM'den çekebilirsiniz

Herkes bu haberi bekliyordu, son dakika duyuruldu. Milyonlarca emekli sevinç çığlıkları atacak. Bayram ikramiyesi 2023 ücretleri belli oldu. O tarihte ATM’den çekebilirsiniz.

Milyonların beklediği son dakika haberi geldi! Bayram ikramiyesi belli oldu, o tarihte ATM'den çekebilirsiniz

Milyonların beklediği son dakika haberi geldi! Bayram ikramiyesi belli oldu, o tarihte ATM'den çekebilirsiniz. Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi. Ramazan Bey Kurban Bayramı ikramiyesi için detaylar ortaya çıkmaya başladı. Milyonlarca emekli gelecek güzel haberi bekliyordu Nihayet o haber verildi. Peki, bayram ikramiyelerinde son durum ne? Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? 2023 emekli bayram ikramiyesi belli oldu mu?

Ocak ayında emekli maaş zammının belli olması sonrasında bayram ikramiyesi de gündeme geldi. Milyonlarca emekli bayram ikramiyesinde artış bekliyor. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olan bayram ikramiyesinin Bu yıl ne kadar olacağı bilinmiyor. Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde verilecek olan bayram ikramiyesi ile ilgili kulislerden de önemli bilgiler gelmeye başladı. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekliye kaç TL bayram ikramiyesi verilecek? Emekli bayram ikramiyesi son durum ve Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DAKİKA

Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1100 TL olmak üzere toplamda 2200 TL olarak ödenmişti. Ancak emekliler bu ödemelerden memnun kalmamıştı. Çünkü Bayram ikramiyesinde ciddi bir artış bekleniyordu Ancak bu artış yapılmadı. Yılbaşında emekli maaşlarına yapılan %30 zam sonrası bir kez daha Bayram ikramiyeleri gündeme geldi. Emekli vatandaşlar Ramazan Bayramı öncesinde hesaplarına yatacak olan bayram ikramiyesinin artmasını bekliyor. Bayram ikramiyesi ile ilgili yavaş yavaş bilgiler de gelmeye başladı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ SON DURUM NE?

Ankara kulislerinde son günlerde emekli bayram ikramiyesi ile ilgili önemli iddialarda ulaşıyor. Bu iddialara göre Bayram ikramiyesine gelecek zam %280 olacak. En az 2500 TL 3000 TL arası bayram ikramiyesi verileceği öne sürülüyor. Ancak bunun yanında enflasyon ve refah payı oranında da bayram ikramiyesi zamlı yapılacağı konuşuluyor.

Eğer yılbaşında yapılan zam oranında bayram ikramiyesi zamlı yapılırsa Ramazan bayramı öncesi ödenecek olan emekli bayram ikramiyesi 1430 TL olacak. Bu durumda 2023 yılı emekli bayram ikramiyesi toplam tutarı 2860 TL'ye yükselecek. Fakat emekliler bu tablodan memnun değil. Yaklaşan genel seçimlerinde olması sebebiyle Bayram ikramiyesinin çok daha yüksek olacağı konuşuluyor. Emeklerin beklentisi de her bayram öncesi 2500 TL ikramiye verilmesi yönünde.

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