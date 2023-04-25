Milyonlarca vatandaşa zamlı maaşlar yatacak! Asgari ücret 11.050 TL, memura yüzde 35 zam, emekliye 9.350 TL

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2023 için de ara zammın olacağı müjdesinin gelmesinden sonra zam hesaplamaları netleşmeye başladı. Açıklanan enflasyon verilerine ek olarak ekonomistlerin incelemeler sonucu verdiği enflasyon tahminleri ile Temmuz 2023 zamlı maaşları belirginleşiyor. Asgari ücret, emekli, memur vatandaşların zam oranları ortaya çıkıyor. Peki, asgari ücret temmuz zammı ne kadar? Memurlar Temmuz ayında ne kadar maaş alacak? Temmuz 2023’de emekli maaşları ne kadar artacak? İşte Temmuz 2023 asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaş zamlarına dair detaylar...



Milyonlarca çalışan ve emekli Temmuz 2023’de gelecek maaş zamlarının hesaplamasını yapıyor. Aylık enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte şekillenmeye başlayan zam oranı 3 Temmuz 2023 tarihinde kesinleşecek. Diğer yandan 6 aylık enflasyon oranına ek olarak refah payının dahil edilmesi de bekleniyor. Peki, maaş zammı ne kadar olacak? Temmuz 2023 asgari ücret ne kadar?



TEMMUZ 2023 ZAMLARI NE KADAR OLACAK?



2022’de olduğu gibi Temmuz ayında ara zam gerçekleşecek. Ara zam için 6 aylık enflasyon verileri baz alınacak. Veriler netleşirken özel sektörde ve kamuda çalışan milyonlarca vatandaş ile emekliler zam hesaplamalarını merak ediyor. Enflasyon verilerinin gelmesi beklenirken Ocak ayında olduğu gibi refah payının dahil edilmesi de bekleniyor.



KAMU İŞÇİLERİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?



Kamu işçilerine yönelik görüşmelerin 1 Mayıs 2023’de sonuçlanması bekleniyor. 700 bin işçi için 15 bin TL taban maaş istenirken, gelen teklif ise 12 bin TL oldu. İşçiler yüzde 45 oranında ilk 6 ay zammını talep ediyor, kamunun yaptığı teklif ise yüzde 40 oranında oldu. Bu hafta netleşecek olan görüşmelerin 1 Mayıs’ta neticeye ulaşması bekleniyor.



SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİ



Hükümetin son zamlarda yaptığı gibi yine enflasyon oranı ve refah payı ile belirlenmesi beklenen zam oranı için ilk 3 ay verisi 12.52 oldu. Ekonomistlerin verdiği anket sonuçlarına göre bakılırsa yüzde 2,65 Nisan enflasyonu, 2,46 Mayıs enflasyonu ve 2,61 ise Haziran ayı enflasyonu olarak bekleniyor. Böylelikle emekliler refah payı dışında yüzde 21,43 oranında bir zammı Temmuz ayında alacak.



MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TEMMUZ ZAMMI



Emekli Sandığı’ndan yararlanan ve kamuda çalışan memurların ise yüzde 6 toplu sözleşmeye ilave edilecek olan enflasyon farkı oranı yüzde 8 belirlendi. Buna ek olarak yüzde 21,43 oranındaki 6 ayın enflasyon verisi de yüzde 19,18 olacak. Refah payı eklentisiyle beraber yüzde 35 oranına kadar çıkan bir zammın Temmuz ayında gerçekleşmesi bekleniyor.