Milyonlarca insan saz çalıp oynar; Sicil affı ve borç kapatma kredisi ayyuka çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan teklif, Aralık ayında görüşülmek üzere gündeme alındı. Bu yasa, onaylanması halinde, borçlarını ödeyemediği için kara listeye alınan vatandaşlara finansal sistemde yeniden yer alma fırsatı tanıyacak.

Sicil Affı Neler Getiriyor?

Sicil affı düzenlemesi, geçmişte kredi veya kredi kartı borçlarını ödeyemediği için kara listeye alınan vatandaşların sicillerinin temizlenmesini amaçlıyor. Bu düzenleme sayesinde:

Kara listede yer alan bireysel borçlular ve küçük işletme sahipleri yeniden kredi çekebilme imkanına kavuşacak. Borçlarını düzenli ödemeye başlayan kişiler, finansal sisteme tekrar dahil olabilecek.

Bu düzenleme, ekonomik sıkıntılar nedeniyle finansal işlemlerde sorun yaşayan vatandaşlar için yeni bir başlangıç anlamına geliyor.

Borç Kapatma Kredisi: 100 Bin TL’ye Kadar Destek

Torba yasa teklifinde yer alan bir diğer önemli düzenleme ise borç kapatma kredisi. Bu krediyle vatandaşlar:

Mevcut borçlarını 100 bin TL’ye kadar kamu bankalarına aktarabilecek.

Daha uygun faiz oranlarıyla yeniden yapılandırılmış ödeme imkanına kavuşacak.

Borç kapatma kredisi, özellikle kredi kartı ve bireysel kredilerde zorlanan vatandaşların üzerindeki yükü hafifletmeyi hedefliyor.

Kamu Borçlarına Yeniden Yapılandırma

Yalnızca bireysel borçlar değil, kamu alacakları da yeniden yapılandırma kapsamına alınacak. Planlanan düzenlemeyle:

SGK primleri, vergi borçları, trafik cezaları ve genel sağlık sigortası prim borçları yapılandırılabilecek. Vatandaşlar daha uzun vadeli ve uygun ödeme seçenekleriyle borçlarını kapatma fırsatı bulacak.



Sicil affı ve borç kapatma kredisi düzenlemelerinin, yalnızca bireylerin finansal durumlarını düzeltmekle kalmayıp, ülke ekonomisine de olumlu etkiler yapması bekleniyor. Finansal sisteme dahil olan yeni kullanıcılar, kredi ve ticari faaliyetlerin artmasına katkı sağlayabilir.

Kaynak: tbmm.gov.tr - Gazeteoku.com özel haberi