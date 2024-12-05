GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Milyonlarca insan saz çalıp oynar; Sicil affı ve borç kapatma kredisi ayyuka çıktı

Ekonomik sıkıntılarla boğuşan milyonlarca vatandaş için sicil affı ve devlet destekli borç kapatma kredisi düzenlemesi, borç yükünü hafifletecek çözümler sunuyor.

Milyonlarca insan saz çalıp oynar; Sicil affı ve borç kapatma kredisi ayyuka çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulan teklif, Aralık ayında görüşülmek üzere gündeme alındı. Bu yasa, onaylanması halinde, borçlarını ödeyemediği için kara listeye alınan vatandaşlara finansal sistemde yeniden yer alma fırsatı tanıyacak.

Sicil Affı Neler Getiriyor?

Sicil affı düzenlemesi, geçmişte kredi veya kredi kartı borçlarını ödeyemediği için kara listeye alınan vatandaşların sicillerinin temizlenmesini amaçlıyor. Bu düzenleme sayesinde:

Kara listede yer alan bireysel borçlular ve küçük işletme sahipleri yeniden kredi çekebilme imkanına kavuşacak. Borçlarını düzenli ödemeye başlayan kişiler, finansal sisteme tekrar dahil olabilecek.

Bu düzenleme, ekonomik sıkıntılar nedeniyle finansal işlemlerde sorun yaşayan vatandaşlar için yeni bir başlangıç anlamına geliyor.

Borç Kapatma Kredisi: 100 Bin TL’ye Kadar Destek

Torba yasa teklifinde yer alan bir diğer önemli düzenleme ise borç kapatma kredisi. Bu krediyle vatandaşlar:

Mevcut borçlarını 100 bin TL’ye kadar kamu bankalarına aktarabilecek.
Daha uygun faiz oranlarıyla yeniden yapılandırılmış ödeme imkanına kavuşacak.
Borç kapatma kredisi, özellikle kredi kartı ve bireysel kredilerde zorlanan vatandaşların üzerindeki yükü hafifletmeyi hedefliyor.

Kamu Borçlarına Yeniden Yapılandırma

Yalnızca bireysel borçlar değil, kamu alacakları da yeniden yapılandırma kapsamına alınacak. Planlanan düzenlemeyle:

SGK primleri, vergi borçları, trafik cezaları ve genel sağlık sigortası prim borçları yapılandırılabilecek. Vatandaşlar daha uzun vadeli ve uygun ödeme seçenekleriyle borçlarını kapatma fırsatı bulacak.

Sicil affı ve borç kapatma kredisi düzenlemelerinin, yalnızca bireylerin finansal durumlarını düzeltmekle kalmayıp, ülke ekonomisine de olumlu etkiler yapması bekleniyor. Finansal sisteme dahil olan yeni kullanıcılar, kredi ve ticari faaliyetlerin artmasına katkı sağlayabilir.

Kaynak: tbmm.gov.tr - Gazeteoku.com özel haberi

POPÜLER YAZILAR
Tülin Türkoğlu TÜLİN TÜRKOĞLU Halep muhalifler tarafından alınan bir ganimet mi? İnternethaber İsmail Saymaz İSMAİL SAYMAZ O imamın ifadesi: Aşkına karşılık bulamayınca iftira attı Halk TV Abdulkadir Selvi ABDULKADİR SELVİ ABD’nin Kobani planının perde arkası ve MGK’ya dikkat Hürriyet Gazetesi Fehmi Koru FEHMİ KORU Suriye’de tarih bir kez daha tekerrür ediyorsa… Karar Gazetesi Ahmet Hakan AHMET HAKAN Erdoğan’ın Suriye tutumu: Temkinli ve maceradan uzak Hürriyet Gazetesi İbrahim Karagül İBRAHİM KARAGÜL ‘Zinde Güçler”, Suriye’nin yeni sahipleri sahaya indi. ABD ülkeyi parçaladı, çıkmalı. İran Suriye’ye çöktü, çıkmalı. Son kapışma Fırat’ın doğusunda. Artık Türkiye koruyacak, muhalefet birleştirecek! Yeni Şafak Gazetesi Ali Karahasanoğlu ALİ KARAHASANOĞLU Kemalistlerin dansözlüğü beynimi uyuşturuyor, şaşıp kalıyorum Yeni Akit Gazetesi
ÇOK OKUNAN HABERLER
Transferin babası olur; Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Resmen açıklandı Transferin babası olur; Kerem Aktürkoğlu dünya devine gidiyor! Resmen açıklandı
Asla erimiyor ve şekerlenmiyor: Kabak tatlısı yapan ustaların gizli tarifi açığa çıktı Asla erimiyor ve şekerlenmiyor: Kabak tatlısı yapan ustaların gizli tarifi açığa çıktı
Harca harca bitmez; 5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu mest etti! Columbia mont, Armani saat geldi Harca harca bitmez; 5 Aralık A101 aktüel ekstra kataloğu mest etti! Columbia mont, Armani saat geldi
B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat; Resmen yeni süreç başladı! B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat; Resmen yeni süreç başladı!
Yerden petrol fışkırıyor! Türkiye'de o şehrin geleceği parlak! Yerden petrol fışkırıyor! Türkiye'de o şehrin geleceği parlak!
1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu 1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu
SON HABERLER
1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu 1991-2012 sigorta girişi olana müjde; Erken emeklilik koşulları belli oldu
Hemen başvurun; Carrefoursa 100.000 TL faizsiz market kredisi veriyor Hemen başvurun; Carrefoursa 100.000 TL faizsiz market kredisi veriyor
4 GÜNLÜK ÇILGIN İNDİRİM! Tarım Kredi daha ne yapsın! Çay, zeytin, bal, sucuk, kahve fiyatları dipte 4 GÜNLÜK ÇILGIN İNDİRİM! Tarım Kredi daha ne yapsın! Çay, zeytin, bal, sucuk, kahve fiyatları dipte
Zeka testi: Kedi, köpeklerin arasındaki civciv nerede? 701 kişiden 55'i buldu Zeka testi: Kedi, köpeklerin arasındaki civciv nerede? 701 kişiden 55'i buldu
2024 PTT memur alımı: Başvuru şartları ve son haber 2024 PTT memur alımı: Başvuru şartları ve son haber
Hama ve Şam arası kaç kilometre? Şam düştü mü? Hama ve Şam arası kaç kilometre? Şam düştü mü?
36 yıllık kahvehane sahibi lezzetli çayın sırrını açıkladı: Yıllarca yanlış demlemişiz meğer 36 yıllık kahvehane sahibi lezzetli çayın sırrını açıkladı: Yıllarca yanlış demlemişiz meğer
Onları kimse ağlatamaz; Doğuştan neşeli burçlar belli oldu Onları kimse ağlatamaz; Doğuştan neşeli burçlar belli oldu