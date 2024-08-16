Milyonlarca Emekliye Yeni Maaş Zammı: 12,500 TL, 13,000 TL, 14,000 TL, 15,000 TL Alan İHYA Olur

Milyonlarca Emekliye Ocak Ayında Yeni Maaş Zammı Detayları Merak Ediliyor. Bu tahminlere göre, emeklilerin maaşlarında Ocak ayında yapılacak zam, maaş seviyelerine göre değişiklik gösterecek. Bu artışlar, emeklilerin bütçelerine önemli bir katkı sağlayacak.

Emekliler İçin Ocak Ayında Neler Bekleniyor?

Bu yıl, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ayında %49.25, Temmuz ayında ise %24.73 oranında zam yapılmıştı. Ayrıca, taban aylık ödemeleri de önce 10 bin lira, ardından 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Şimdi ise tüm gözler, 2025 yılının başında yapılacak yeni zamma çevrilmiş durumda.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam, 2024’ün ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına bağlı olarak belirlenecek. Temmuz ayı enflasyon verisi %3.23 olarak açıklanmıştı, yani Ocak ayındaki zam oranının kesinleşmesi için önümüzde daha 5 veri bulunuyor. Ancak Merkez Bankası’nın Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi bu konuda önemli ipuçları veriyor.

Enflasyon Tahminleri ve Beklenen Zam Oranları

Merkez Bankası’nın yaptığı anket sonuçlarına göre, 2024 yılı enflasyonu %43.31 olarak tahmin ediliyor. Bu tahmin, 2024’ün ikinci yarısında enflasyon oranının %14.89 olabileceğini işaret ediyor. Bu da, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zammın %14.89 seviyelerinde olabileceğini gösteriyor.

Merkez Bankası’nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmininin orta noktası %38 olarak belirlenmiş durumda. Eğer enflasyon bu oranda gerçekleşirse, emeklilerin Ocak zammı %10.64 olacak. Ancak, Merkez Bankası’nın tahmin aralığının üst bandı olan %42 seviyesinde bir enflasyon gerçekleşirse, bu durumda emeklilerin maaşlarına %13.84 oranında zam yapılması bekleniyor.

Ocak Zammı ve Olası Ek Zam

Emekliler, Ocak ayında yapılacak zam oranını, yılın başında öğrenecekler. Zam oranının yanı sıra, bu dönemde kök aylıklara yansıtılacak artışların yanı sıra, herhangi bir ek iyileştirme yapılması da gündeme gelebilir. Ancak bu konuda nihai karar, ilgili tarihlerde alınacak.

Emeklilerin Ocak Zammı Sonrası Alacakları Yeni Maaşlar

Ocak ayında yapılacak olası %14.89 zam oranına göre, emeklilerin yeni maaşları şu şekilde olacak:

Mevcut Maaş: 12,500 TL → Yüzde 14.89 Zamlı: 14,361.25 TL

Mevcut Maaş: 13,000 TL → Yüzde 14.89 Zamlı: 14,935.70 TL

Mevcut Maaş: 14,000 TL → Yüzde 14.89 Zamlı: 16,084.60 TL

Mevcut Maaş: 15,000 TL → Yüzde 14.89 Zamlı: 17,233.50 TL

Mevcut Maaş: 16,000 TL → Yüzde 14.89 Zamlı: 18,382.40 TL

Mevcut Maaş: 17,000 TL → Yüzde 14.89 Zamlı: 19,531.30 TL

Kaynak: takvim.com.tr

Derleme: Gazeteoku