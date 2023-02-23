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Milyonlarca emekliye uyarı yapıldı, primlerin silinme durumu var! Emekli maaşları kesilebilir! İşte emekli aylıkları kesilme nedeni ve tüm detaylar...

Milyonlarca emekliye uyarı yapıldı, primlerin silinme durumu var! Emekli maaşları kesilebilir! İşte emekli aylıkları kesilme nedeni ve tüm detaylar...

Milyonlarca emekliye uyarı yapıldı, primlerin silinme durumu var! Emekli maaşları kesilebilir! İşte emekli aylıkları kesilme nedeni ve tüm detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu emekli aylıklarına ilişkin bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada ise sahte sigorta hakkında detaylara değinildi. Emeklilik hakkı için sahte sigorta yapılan birçok vatandaş olduğu tespit edildi ve bu kişilerin emeklilik primleri silinebilir. İşte emeklilik primi silinme sebepleri ve emekli aylıklarının kesilmesiyle ilişkin detaylar... 


Emekli aylığı kesilme sebebi  


Emekli maaşlarının kesilmesi belirli durumlarda yapılacak. Dolayısıyla emekli olan birçok vatandaş bu durumdan etkilenecek. Emekli aylığının kesilmesi durumu prim borçlarının olması ya da sosyal güvenlik sistemindeki yasal düzenlemelerle ilgili bazı yeniliklerin yapılmasından kaynaklanabilmektedir.  


Özellikle prim borcu sebebiyle emekli aylıklarının kesilmesi gibi bir durum söz konusu olmaktadır. Emekli vatandaşlar, prim borçlarını düzenli şekilde ödemelidir. Bazı durumlarda emeklilerin borç ödemelerinin aksaması, birikmesi gibi durumlar olabilmektedir. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), bu tür durumlarda emeklilerin aylıklarını kesme hakkına sahip olabilmektedir.  


Başka bir sebep ise emeklilerin geçmiş zamanlarda aldıkların hizmetin tekrar değerlendirilmesinde primin kesilmesi olabilmektedir. Emekli olan kişilerin işe girişinden başlayarak bütün primlerinin eksiksiz ödenmesi gerektiği anlamını taşımaktadır. Emekli olan kişi, eğer bu sürede primin tamamını ödememiş ise bütün primlerin kesilmesi mümkündür.  


İşverenin sahte sigorta işlemi 


İşverenler, çalışanlara sahte sigorta altında prim ödememek ya da az prim ödemek için bazı işlemler yapabilmektedir. Sahte sigorta yaparak işveren, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yanıltıcı bilgiler vermektedir. Dolayısıyla çalışan kişilerin sigorta primlerinin hiç ödenmemesi ya da eksik ödenmesi gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir.  

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