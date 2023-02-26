Milyonlarca emekliye 7.500 TL destek ödemesi geldi! Karşılıksız olarak ödenecek!

Ülkemizdeki birçok emekli vatandaş her şeyin zam üstüne zam yediği bu dönemde ek gelirleri gözlüyor. Şimdiyse emeklilere geri ödemesiz olarak ödenecek 7.500 TL yüreklere su serpiyor. SGK protokolü ile Ziraat Bankası’nın sunduğu emekli promosyonuna zam gelmişti. Kampanya faydalanamayan emekli vatandaşlar için hala devam ediyor. Yararlanmak isteyen kişilere 7500 TL promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.



Ziraat Bankası resmi internet adresindeki açıklamaya göre emekli vatandaşların banka ile sözleşme imzalamaları akabinde 1 ay içinde başvuru sonucunda promosyon ödemesi yapılmaktadır. Yeni veya eski fark etmeden milyonlarca emekli vatandaş faydalanabilmektedir.



7.500 TL emekli promosyon ödemesi yapan banka



3 sene bankada kalma sözüyle emeklilere promosyon ödemesi yapılmaktadır. 2017 senesinden başlayarak 3 seneyi dolduran emekli vatandaşlara promosyon ödemesi gündeme geldi. Geri ödenmeyen ve 3 sene sonra tekrar alınabilecek bu ödeme için bankaya başvurulması gerekmektedir. İlgili bankaya giderek sözleşmeyi imzaladıktan sonra emekli maaşınıza ek hiçbir şekilde geri ödenmeyecek promosyon tutarınızı alabilirsiniz.



Bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor?



Ziraat Bankası emekli promosyon miktarını en son 7.500 TL olarak güncelledi. Buna ek olarak TEB ve Yapı Kredi Bankası’ndan alınabilecek promosyon miktarı da 7.500 TL’dir.



Aile, akraba ve arkadaşların bankaya getirilmesi gibi bir durumda ise vatandaşlar promosyon miktarını arttırabilmektedir. Bunun için gelen her bir kişide 150 TL ek ödeme yansıtılır. En fazla getirilebilecek kişi sayısı ise 10’dur. Bunların yanı sıra bu bankalar artı para hesabı ile de emeklilere ekstra bir avantaj sağlamaktadır.