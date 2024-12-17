GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Milyonlarca emekliye 5 bin TL Yılbaşı ikramiyesi sürprizi!

Milyonlarca emekliye yılbaşı ikramiyesi sürprizi. Emekliye 5 bin TL ikramiye verilmesi gündeme geldi. Peki hangi emekli 5 bin TL alacak? Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

Milyonlarca emekliye 5 bin TL Yılbaşı ikramiyesi sürprizi!

Milyonlarca Emekliye yılbaşı ikramiyesi sürprizi! Yeni yılla birlikte nefes almak isteyen Emekliye ilk müjde yılbaşı ikramiyesi olarak gelebilir. Emekliye 5 bin TL yılbaşı ikramiyesi gündeme geldi.

İlk oku Adana Belediyesi attı!

Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar, Emekliye 5 bin TL ödeme yapacağını duyurmuştu. X adresinden yaptığı açıklamada, şartları sağlayan emekliye 5 bin TL verilmesi kararlaştıran Karalar'ın kararı diğer belediyelere ve hükümete de örnek oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi açıklamaları sonrası bir çok belediye Emekliye 5 bin TL ödeme için atağa kalktığı kulislerde konuşulmaya başladı. Bir çok belediyenin emekliye 5 bin TL yılbaşı ikramiyesi vermesi bekleniyor.

Hükümette devreye girdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın X adresinden emeklilerle yaptığı açıklama ve sürprizler içerisine Yılbaşı ikramiyesinin de girebileceği öğrenildi. Özellikle CHP belediyeleri sonrası, hükümette Emeklinin gönlünü almak için sürpriz bir çalışma yapabileceği öğrenildi.

Yılbaşına az bir süre kara Emekliler resmi gelecek açıklamaları bekliyor. Şu an için resmi sadece Adana Büyükşehir Belediyesinin duyurduğu yılbaşı ikramiyesine hükümet ve diğer belediyelerin dahil olması ve Aralık ayının son 10 günü hareketli geçmesi bekleniyor.

Yılbaşı ikramiyesiyle ilgili resmi açıklama gelir gelmez sitemizde yer alacak.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Asgari Ücret 34 bin TL, en düşük emekli maaşı 21 bin TL! Bunun altındaki rakam.. Asgari Ücret 34 bin TL, en düşük emekli maaşı 21 bin TL! Bunun altındaki rakam..
Memur alımı akşam üstü duyuruldu; 50-55-60 KPSS puanı yetiyor! Memur alımı akşam üstü duyuruldu; 50-55-60 KPSS puanı yetiyor!
Milyonlarca emekliye 5 bin TL Yılbaşı ikramiyesi sürprizi! Milyonlarca emekliye 5 bin TL Yılbaşı ikramiyesi sürprizi!
Çöpe atmak yerine yutmak lazımmış. 1 tanesini yutmak bile o problemi yok ediyor Çöpe atmak yerine yutmak lazımmış. 1 tanesini yutmak bile o problemi yok ediyor
Bu yaşı geçen otomobiliniz varsa vergisiz araba alabilirsiniz Bu yaşı geçen otomobiliniz varsa vergisiz araba alabilirsiniz
Bakanlık açıkladı! 9 bin 77 TL hesaplara yatırıldı Bakanlık açıkladı! 9 bin 77 TL hesaplara yatırıldı
SON HABERLER
Emeklilere Yılbaşı Özel Müjde! 17.500 TL’niz O Bankada Hazır Hemen Alın Emeklilere Yılbaşı Özel Müjde! 17.500 TL’niz O Bankada Hazır Hemen Alın
Az emekli maaşı alanlar dikkat! SGK'dan toplu paranızı alın! Az emekli maaşı alanlar dikkat! SGK'dan toplu paranızı alın!
Tostçular salçayı böyle saklıyor ve küf oluşmuyor Tostçular salçayı böyle saklıyor ve küf oluşmuyor
474.500 TL nakit paraya Peugeot'dan sıfır araba! 474.500 TL nakit paraya Peugeot'dan sıfır araba!
AHLAKSIZLAR! Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne koymuşlar AHLAKSIZLAR! Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne koymuşlar
SGK uzmanı açıkladı! Kıdem tazminatında yüzde 12'lik artış! Brüt tutar 46.844 TL SGK uzmanı açıkladı! Kıdem tazminatında yüzde 12'lik artış! Brüt tutar 46.844 TL
Emekli maaşlarında dev değişim! Memurlar ve İşçiler İçin yüzde 30 Zam Fırsatı Emekli maaşlarında dev değişim! Memurlar ve İşçiler İçin yüzde 30 Zam Fırsatı
Elinde olan mest olur; Pi Coin borsaya girdi mi? Pi Coin 2025 tahmini... Elinde olan mest olur; Pi Coin borsaya girdi mi? Pi Coin 2025 tahmini...