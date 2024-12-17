Milyonlarca emekliye 5 bin TL Yılbaşı ikramiyesi sürprizi!

Milyonlarca Emekliye yılbaşı ikramiyesi sürprizi! Yeni yılla birlikte nefes almak isteyen Emekliye ilk müjde yılbaşı ikramiyesi olarak gelebilir. Emekliye 5 bin TL yılbaşı ikramiyesi gündeme geldi.

İlk oku Adana Belediyesi attı!

Adana Büyükşehir Belediyesi Zeydan Karalar, Emekliye 5 bin TL ödeme yapacağını duyurmuştu. X adresinden yaptığı açıklamada, şartları sağlayan emekliye 5 bin TL verilmesi kararlaştıran Karalar'ın kararı diğer belediyelere ve hükümete de örnek oldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi açıklamaları sonrası bir çok belediye Emekliye 5 bin TL ödeme için atağa kalktığı kulislerde konuşulmaya başladı. Bir çok belediyenin emekliye 5 bin TL yılbaşı ikramiyesi vermesi bekleniyor.

Hükümette devreye girdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın X adresinden emeklilerle yaptığı açıklama ve sürprizler içerisine Yılbaşı ikramiyesinin de girebileceği öğrenildi. Özellikle CHP belediyeleri sonrası, hükümette Emeklinin gönlünü almak için sürpriz bir çalışma yapabileceği öğrenildi.

Yılbaşına az bir süre kara Emekliler resmi gelecek açıklamaları bekliyor. Şu an için resmi sadece Adana Büyükşehir Belediyesinin duyurduğu yılbaşı ikramiyesine hükümet ve diğer belediyelerin dahil olması ve Aralık ayının son 10 günü hareketli geçmesi bekleniyor.

Yılbaşı ikramiyesiyle ilgili resmi açıklama gelir gelmez sitemizde yer alacak.