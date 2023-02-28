Milyonlarca emekli bu destekten yararlanabilecek! Mart ayında hemen başvurun!

Özellikle kamu bankalarının başlattığı bu kampanyada sıkıntılı günlerde emeklilerin nakit ihtiyacını karşılamak adına faizler düşürüldü. Bütün emeklilere aynı gün içinde kredi işlemi yapılarak hesaplarına ödemeler yatırılacak.



Kamu bankaları olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank aracılığıyla tüm vatandaşlar nakit problemini çözüme kavuşturabilecek. Başvuruların yapıldığı aynı gün ödemelerin hesaba yatmasıyla Mart ayı içinde emeklilerin nakit problemi çözülecek. Özellikle cezbedici uygun faizler ile bütün emekliler rahata erebilecek.



Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası emekli kredisi başvurusu



Kamu bankalarından alınacak olan emekli kredisi kampanyası kapsamında maaş müşterisi olmanız yeterli. Maaş müşterisi olan emekliler bankaya gitmelerine bile gerek kalmadan ödemelerini alabilmektedir. İnternet bankacılığı veya kamu bankalarının mobil uygulamaları üzerinden hızlı şekilde başvuru yapabilir ve hemen aynı gün içinde ödemenizi alabilirsiniz. Kamu bankaları üzerinden emekli maaşını almayan kişiler de bankaya müracaat ederek hızlı şekilde emekli maaşlarını taşıyarak 50.000 ya da 100.000 TL’ye varan nakit ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir.



50.000 TL kullanmak isteyen emekli kredisi alacak vatandaşlar 36 ay vadeyle geri ödeme yapabilmektedir. Ödeme planlarını kendi keselerine göre ayarlayarak kolayca geri ödeyebilmektedirler. Eğer 100.000 TL’ye kadar emekli kredisi ihtiyacınız bulunuyorsa 24 aya varan taksitlerle ödeme tablonuzu oluşturabilirsiniz. Ayrıca güncel olan kampanyalardan birisi olarak borç kapatma kredisi de alınabilmektedir. Krediye şubeden, mobil uygulamadan ya da internet bankacılığından başvuru yaptığınızda beş dakikaya varmadan onay mesajınızı alırsınız. Onay mesajıyla birlikte hesabınızda ödemenizi de görebilir, anında harcayabilirsiniz.