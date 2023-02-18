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Milyonlarca çalışan sevinçten uçacak! Asgari ücrete ara zam geliyor, tarihi bile belli

Asgari ücretli milyonlarca çalışana müjde. Asgari ücrete ara zam iddiaları Ankara kulislerinde dolaşmaya başladı. Üstelik ara zam tarihi bile belli. İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmesi…

Milyonlarca çalışan sevinçten uçacak! Asgari ücrete ara zam geliyor, tarihi bile belli

Milyonlarca asgari ücretle çalışan ne yazık ki hayat bağlılığı nedeniyle zor günler geçiriyor. Yılbaşında asgari ücrete %54'ün üstünde zam yapıldı ancak enflasyon da o oranda her geçen gün artmaya devam ediyor ve ne yazık ki asgari ücretle çalışanların aldığı maaş bir anda eriyip bitiyor. Alım gücü düşen vatandaşlar devletten ara zam beklentisi içinde. Ankara kulislerinde bomba gibi iddialar dolaşmaya başladı. Asgari ücretle çalışanlar bu müjdeyi alınca sevinçten uçacak. İşte asgari ücrete ara zam tarihi ve zam oranı…

Ekonomik krizine yazık ki asgari ücretli çalışanları vuruyor. Her geçen gün artmaya devam eden hayat pahalılığı, enerji fiyatlarına yapılan zamlar, kiralardaki fahiş artışlar çalışanların belini büküyor. Geçtiğimiz Aralık ayında asgari ücretle çalışanların maaşına 3.000 TL zam yapılmıştı. Yani 2023 yılı yeni asgari ücret 8.506 TL olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise açıklamasında asgari ücrete olağanüstü bir durum olması halinde ara zam yapılabileceğini söylemişti. Genel seçimler adım adım yaklaşmaya devam ederken asgari ücret zammı ile ilgili kulislerden bomba iddialar geldi.

ASGARİ ÜCRET 10.000 TL Mİ OLUYOR?

Asgari ücrete ara zam iddiasını gündeme getiren isim eski ekonomi bakanı Profesör Doktor Işın Çelebi oldu. İnsanların şu anda geçim sıkıntısı içinde boğuştuğunu belirten eski bakan, Ankara kulislerinde asgari ücrete ara zam iddialarının konuşulmaya başladığını söyledi. Çelebi, şu anki Asgari ücretin enflasyon rakamları karşısında yoksulluk ve açlık sınırının altında kaldığını belirterek çalışanların zammının daha almadan eriyip bittiğini söyledi. O sebeple asgari ücrete bir zam daha ihtiyacı doğduğunu söyleyen Çelebi, hükümetin bu yönde çalışmalara başladığını dile getirdi.

MAYIS AYINDAN İTİBAREN ASGARİ ÜCRET ARTABİLİR

Asgari ücrete zam konusunda Mayıs ayına işaret eden eski ekonomi bakanı Çelebi çift haneli bir asgari ücretin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Çelebi'nin iddiasına göre asgari ücret Mayıs ayından itibaren 10.000 TL'ye yükselecek. Yani çalışanlar artık Aylık 10.000 TL maaş almaya başlayacak. Zamlı ilk maaşın ise Mayıs ayında hesaplara yatacağı iddia ediliyor.

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