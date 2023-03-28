Milyonlarca asgari ücretliyi heyecanlandıran sıcak gelişme! Asgari ücrete seçim zammı için düğmeye basıldı

Yaklaşan genel seçimler öncesi emekliye gelen müjdenin benzeri asgari ücretli çalışanlara da gelecek. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü kulağı bu haberdeydi. Nihayet güzel haber geldi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin az önce o haberi duyurdu. Enflasyon karşısında eriyen asgari ücret toparlanacak. Nihayet asgari ücrete zam müjdesi geliyor. Hükümet asgari ücrete seçim zammı için Düğmeye bastı.

Asgari ücretle çalışanların maaşlarına yılbaşında %54 oranında zam yapılmış ve yeni asgari ücret 8.500 TL olmuştu. Ancak enflasyon karşısında asgari ücret her geçen gün erimeye devam ediyor. Milyonlarca çalışan da hayat pahalılığı karşısında mağdur oluyor. Seçim öncesi Asgari ücretli için yeni bir müjde gelebilir. Milyonlarca çalışan bu kararla sevinçten havalara uçacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce kapıları kapatmıştı Ancak bugün yaptığı açıklama ile asgari ücrete ek zam sinyali verdi. Seçim öncesi asgari ücrete ara zam yapılabilir. İşte asgari ücrete ara zam ile ilgili tüm detaylar…

ASGARİ ÜCRETE SEÇİM ZAMMI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Türkiye 14 Mayıs'ta büyük seçime gitmeye hazırlanıyor. Hükümet, 14 Mayıs seçimleri öncesinde vatandaşın gönlünü hoş tutmak adına birçok çalışma yapmaya başladı. Önce EYT yasası kabul edildi ardından da en düşük emekli maaşı zammı geldi. 5500 TL olan en düşük emekli maaşı hükümet tarafından 7.500 TL'ye yükseltildi. Hem EYT'liler ilk maaşlarını hem de emekliler zamlı maaşlarını nisan ayında alacak.

Emekliye yapılan ara zam sonrasında gözler şimdi asgari ücret zammına çevrildi. Asgari ücret zammı seçim öncesinde gelebilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Dün Zam konusunda kapıları kapatmıştı Ancak bugün yeni haber geldi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINA YEŞİL IŞIK YANDI

Emekli maaşlarına yapılan düzenleme sonrasında milyonlarca asgari ücretle çalışan da gözlerini kendi maaşlarına yapılacak yeni düzenlemeye çevirmişti. Seçim öncesi asgari ücretli ek zam bekliyordu. Asgari ücrete seçim zammı konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Dün son noktayı koymuştu ancak bugün yeni açıklama geldi.

Asgari ücrete zam olmayacak haberini yalanlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, zam için adeta yeşil ışık yaktı. Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete ek zam olabilir dedi. Yapılacak olan düzenleme ile birlikte en az 1500 TL zam yapılması ve yeni asgari ücretin 10.000 TL seviyesine çekilmesi bekleniyor.

Diğer yandan hükümetten zam bekleyen diğer bir kesim ise emekliler. En düşük emekli maaşına zam yapıldı ancak 7500 TL ve üstte emekli maaşı alanlara herhangi bir zam uygulanmadı. Emekliler bu durumda kendilerine haksızlık yapıldığını savunarak zam beklentisi içine girdi.