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Milyonlara seçim yardımı! Tek tıkla başvurana ATM'den 15 bin TL destek ödemesi

Hükümet seçim öncesi yardım kampanyalarına hız verdi. Başvuru yapanlara 15.000 TL nakit yardım PTT'den ve ATM'den ödenecek. Aile Bakanlığı şartları duyurdu.

Milyonlara seçim yardımı! Tek tıkla başvurana ATM'den 15 bin TL destek ödemesi

AK Parti hükümeti 14 Mayıs seçimleri öncesinde tüm imkanlarını kullanmaya devam ediyor. Önce emekli maaşlarına yapılan ara zam ardından asgari ücret zammı ile ilgili ilk sinyaller derken Şimdi de sosyal yardım ödemelerine hız verildi. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere aile Bakanlığı tarafından sağlanan aile yardımı için nisan ayı başvuruları kabul edilmeye başlandı. nisan ayında bakanlıktan aile yardımı almak isteyenler e-Devlet'ten ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından başvuru yapabilecek. Aile Bakanlığı PTT üzerinden ve ATM üzerinden 15.000 TL'ye Varan destek ödemesini ise 15 Nisan tarihinde yatıracak.

Devletin sağladığı nakdi yardım imkanları Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara adeta İlaç gibi geliyor. Türkiye'de her geçen gün zorlaşmaya devam eden hayat koşulları nedeniyle Milyonlarca kişi geçim sıkıntısı çekiyor. Devlet ise enflasyonun vatandaşın üzerindeki tahribatını azaltabilmek amacıyla yeni sosyal yardım imkanları ile destek veriyor. Son olarak dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilerle Asgari ücretli ve emekli kişilere sağlanan sosyal yardım imkanı aile yardımı olmuştu. Aile yardımı tek şartla başvuru yapan herkese bağlanıyor. Bu yardımı alabilmek için başvuruların e-devlet kapısı üzerinden ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından yapılması gerekiyor. Aile yardımı şartları ve ödeme tarihleri ile ilgili merak edilenler haberimizde…

BU KRİTERİ TAŞIYANA 15.000 TL YARDIM

Aile Bakanlığı, devletin en önemli kurumlarından biri olarak dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan herkesin imdadına yetişmeye devam ediyor. Nakit yardım imkânları ile uzun zamandan beri konuşulan bakanlık Türkiye Aile Destek paketi kapsamında tek bir şartla ihtiyaç sahibi olanlara maddi yardım imkanı sunuyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az olanlar aile yardımı için başvurularını yapabiliyor. Aile yardımı almak isteyenlerin başvuru işlemleri e-devlet'ten ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından kabul ediliyor.

SEÇİM ÖNCESİ İKİ KEZ HESAPLARA YATACAK

Yaklaşan genel seçimler nedeniyle AK Parti hükümeti sosyal yardım ödemelerine de hız verdi. Aile Destek paketi kapsamında verilen aile yardımı da 14 Mayıs seçimleri öncesinde 2 defa hak sahiplerinin hesabına geçecek. Toplam 15.000 TL'yi bulan yıllık aile yardımı her ayın 15'inden itibaren ödeniyor. Ancak Mayıs ayında aile yardımı ödemelerinin erkene çekileceği tahmin ediliyor. Nisan ayında da Ramazan Bayramı olması sebebiyle aile destek yardımı ödemeleri erken yapılabilir.

Türkiye Aile Destek paketi kapsamında verilen aile yardımı aylık 850 TL ile 1250 TL arasında değişiyor. Verilecek olan yardımın miktarını ise gelir kriteri de olan hane içindeki kişi başına düşen gelir belirliyor. Yani kişi başına düşen gelir ne kadar az ise aile yardımı miktarı da o kadar yüksek oluyor.

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