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Milyonlara seçim jesti! Asgari ücrete ara zam o tarihte yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi. Asgari ücretliye ara zam geliyor. Seçim asgari ücretlinin cebini dolduracak. İşte asgari ücrete ara zam tarihi…

Milyonlara seçim jesti! Asgari ücrete ara zam o tarihte yapılacak

Genel seçimler için geri sayım başladı. Altılı masa Cumhurbaşkanı adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklamıştır. AK Parti'nin seçim programı ise bugün itibarıyla belli olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün net seçim tarihini de verecek. Seçimler 14 Mayıs'ta mı yapılacak yoksa ileri bir tarihte mi yapılacak sorusunun yanıtı bir yandan merak edilirken bir yandan da seçim öncesinde vaatler konuşulmaya başlandı.

2023 yılı yeni asgari ücret Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Asgari ücret tespit Komisyonu toplantıları sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek yeni asgari ücretin 8506 TL olduğunu duyurmuştu. Yani asgari ücrete %54'ün üstünde zam yapılmıştı. Ancak Yeni yılda zam vuruyorsa aralıksız olarak devam ediyor. Market raflarındaki tüm temel gıda ürünlerinin fiyatlarında rekor bir artış yaşandı. Bu durumda asgari ücrete ara zam beklentisi de ayyuka çıktı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?

Milyonlarca asgari ücretle çalışan şimdi asgari ücrete ara zam gelecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Özellikle asgari ücret tespit Komisyonu toplantısı sonrasında yeni asgari ücreti açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri ara zam umutlarını arttırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o gün yaptığı açıklamada olağanüstü bir durumun ortaya çıkması durumunda asgari ücrete ara zam yapmaktan çekinmeyeceklerini söylemişti. Bu yıl birden fazla olağanüstü durum yaşandı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi ve sürekli artmaya devam eden enflasyon rakamları nedeniyle ara zam artık zorunlu hale geldi.

GENEL SEÇİMLER İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR

Özellikle bu yıl genel seçimlerin olacak olması sebebiyle asgari ücrete ek zam konusu bir kez daha gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kameralar karşısına geçerek kesin seçim tarihini duyuracak. Kahramanmaraş'ta deprem felaketi yaşanmadan önce seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağı açıklanmıştı. Ancak meydana gelen deprem felaketiyle birlikte seçim tarihinde bir erteleme olup olmayacağı bugün açıklanacak.

Genel seçimlerin yaklaşıyor olması birçok kişide de zam beklentisini oluşturdu. Asgari ücretli çalışanlar da maaşlarına ek zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Bugün AK Parti'nin seçim programı belli olduktan sonra asgari ücrete zam konusu da yeniden konuşulmaya başlanacak. Daha önce enflasyon rakamları nedeniyle geçtiğimiz Temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılmıştı. Bu durumda bu yılda asgari ücrete ek zam yapılması için bir engel bulunmuyor. Hükümetin yapacağı görüşmeler sonucunda asgari ücrete ek zam gelip gelmeyeceği netleşecek.

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