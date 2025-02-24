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Milyonlara kolay emeklilik! Yaş şartı düştü, prim desteği var

SGK emeklilik sisteminde yapılacak değişikliklerle kadınların emeklilik hakları genişletilecek.

Milyonlara kolay emeklilik! Yaş şartı düştü, prim desteği var

Ev hanımlarına yönelik düzenleme ile emeklilik hakkı tanınacak. Bu değişiklik, ilk aşamada sosyal güvencesi olmayan kadınları kapsayacak. Bu kadınlar için özel bir sigorta sistemi kurulacak. Anne olan kadınlar, isteğe bağlı sigorta yaptırabilecek ve bu primlerin üçte biri devlet tarafından karşılanacak. Kadınlara sağlanacak sigorta prim desteği, yıllık 12.000 TL’yi geçmeyecek. Bu fırsatı değerlendiren ev hanımları, daha az prim ödeyerek daha kısa sürede emeklilik hakkı elde edecek ve emekli maaşı alarak sosyal güvenceye sahip olabilecekler. Bağ-Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesi durumunda, 4500 gün primle emeklilik mümkün olacak.

Çocuk Sayısına Göre Emeklilik

Ev hanımlarının çocuk sayısına göre emeklilik yaşında indirim uygulanacak. Fiili Hizmet Zammı adı verilen yıpranma sistemi ile kadınlara çocuk sayısına göre prim katkısı sağlanacak. Her yıl 90 gün yıpranma hakkı verilecek. Emeklilik zamanı geldiğinde, bu yıpranma hakları hesaplanarak primlerin üzerine eklenip emeklilik yaşı düşürülecek. Bu sistemden sadece ev hanımları değil, tüm kadınlar faydalanabilecek. Üç yıl yıpranma hakkı eklenmiş kadınlar, emeklilikte üç yaş daha erken yaşta emekli olabilecek.

Doğum Borçlanması Sistemi Değişiyor

SGK sisteminde mevcut mevzuata göre, çalışmaya başlamadan önce çocuk sahibi olan kadınlara doğum borçlanması hakkı tanınmıyordu. Ancak yeni düzenleme ile çalışmaya başlamadan önce yapılan doğumlar için de doğum borçlanması hakkı verilecek. Bu borçlanma imkanı, birçok kadının hemen emekli olabilmesi için yeni bir fırsat sunacak.

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