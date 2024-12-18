Milyonlara borç müjdesi; Sicil affı ve borç kapatma kredisi geliyor

TBMM’de görüşülecek torba yasa içerisinde, sosyal güvenlikten ekonomiye kadar birçok önemli yenilik yer alacak. Özellikle 3600 ek gösterge, Bağ-Kur prim indirimi, ve ev hanımlarına emeklilik gibi düzenlemeler ön plana çıkarken, borçluların merakla beklediği sicil affı ve borç kapatma kredisi de gündemin önemli maddeleri arasında bulunuyor.

Devlet Destekli Borç Kapatma Kredisi ile Rahat Bir Nefes

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle kredi borçlarını ödeyemediği için kara listeye giren vatandaşlar, yeni düzenleme ile borçlarını yapılandırma fırsatı bulacak. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank gibi kamu bankalarının yanı sıra katılım bankalarının da devreye gireceği bu modelde, vatandaşların tüm borçları tek bir kredi altında toplanacak. Daha düşük faiz oranları ve uzun vadeli ödeme seçenekleriyle borçlulara kolaylık sağlanacak.

Sicil Affı: Kara Listeden Çıkış Fırsatı

Bankaların kara listesinde yer alan vatandaşlar için sicil affı düzenlemesi de büyük önem taşıyor. Bu düzenleme sayesinde, borçluların geçmiş ödemeleri yapılandırılarak sicilleri temizlenecek ve kredi kullanabilme imkanı sağlanacak. Sicil affı, hem bireysel borçlulara hem de ticari işletmelere yeniden finansal özgürlük kazandırmayı hedefliyor.

Kaynak: TBMM Resmi Sitesi: tbmm.gov.tr

Derleme: Gazeteoku.com