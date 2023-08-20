Milyonlar bunu bekliyordu! Emekli maaşları 5 bin TL, ikramiyeler 150 bin TL artacak!

Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşme kadar, Ekim ayında Meclis mesaiye başladığında memurlara verilecek yeni hakları da bekliyor. Hükümet, 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsayacağını belirtirken, emekli ve memurlar Toplu Sözleşme görüşmelerinden de Salı günü çıkacak karara kilitlendi.

Memur ve memur emeklisinin gözü salı günü yapılacak toplu sözleşme görüşmelerine çevrildi. 4. toplantıdan zam oranlarıyla ilgili yeni bir güncellemenin çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor ama hükümetten memurlar için yeni sözler geldi.

Tüm memurlara 3600 ek gösterge geliyor

O sözlerden en dikkat çekici olanı 3600 ek göstergenin tüm memurlara verilmesi oldu. Daha önce 4 meslek grubuna; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelere verilen 3600 ek gösterge tüm memurlar için geçerli olacak. Böylece emekli olan memurların ikramiyelerinde ve maaşlarında ciddi bir artış olacak.

Emekli maaşları 5 bin TL artacak

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "3600 ek göstergeyi alan birinci derecedeki bir memurun emeklilik ikramiyesinde 150 bin TL ve üzeri bir artış olacağını söyleyebiliriz. Yine emekli maaşında da 4 bin 500-5 bin TL bir artış olacak." ifadelerini kullandı.

'3600 Ek Gösterge'den kimler faydalanacak

3600 ek göstergeyi birinci kademeye yükselen memurları kapsayacak. En fazla ikinci dereceye kadar yükselebilen ilkokul, ortaokul ve lise mezunu memurlara 3600 ek gösterge verilmeyecek. 9. dereceden başlayıp, 1. dereceye kadar yükselebilen önlisans ve lisans mezunları faydalanacak.

Ekim ayında Meclis'e gelecek

Toplu sözleşme masasından çıkacak karara göre; 3600 ek göstergeyle ilgili düzenleme Ekim ayında Meclis açılır açılmaz gündeme gelecek.