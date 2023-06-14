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Milyonlar bu habere sevinecek! Devletin verdiği o maaş artık 5.125 TL oldu

Maaş zammı haberleri peş peşe gelmeye devam ederken devlet yardımı ödemeleri de artıyor. Devletin verdiği o maaş Artık 5125 TL olarak ödenecek. Milyonlarca kişi bu haberle sevinçten havalara uçacak.

Milyonlar bu habere sevinecek! Devletin verdiği o maaş artık 5.125 TL oldu

Asgari ücret zammı ve memur maaş zammı gündemden düşmezken son dönemlerde devletin verdiği maaşlarda da artışlar söz konusu oluyor. Özellikle bazı maaş ödemelerinin asgari ücrete Endeksli olması ile birlikte asgari ücret zammı sonrasında artacağı biliniyor. Asgari ücret zammı sonrasında artacak ödemeler belli olmaya başladı. Artık o maaşlara da zam gelecek. Devlet Temmuz ayı itibariyle ödemeleri zamlı olarak yapmaya başlayacak.

Milyonlarca vatandaş Temmuz ayında maaşlara yapılacak olan zamları yakından takip ediyor. Yavaş yavaş asgari ücret zammı başta olmak üzere birçok zam için tarih verilmeye başlandı. Ayrıca asgari ücret zammı birçok ödemeyi de etkileyecek. Özellikle devletin verdiği maaşlar asgari ücrete Endeksli olduğu için artış gösterecek. O Maaşlar içinde zam haberi geldi. Devlet Haziran ayından itibaren maaşları zamlı olarak hesaplara yatıracak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BAYRAM ÖNCESİ BELLİ OLACAK

Asgari ücrete ara zam 8 milyon çalışanı doğrudan ilgilendirse de tüm Türkiye'yi dolaylı yoldan ilgilendiriyor. Çünkü asgari ücret zammı ile birlikte birçok ödemede artıyor. Örneğin SGK primleri, isteğe bağlı sigorta primleri, işsizlik maaşı ve daha birçok kalemde ödeme asgari ücrete Endeksli olarak belirleniyor.

Asgari ücret tespit Komisyonu Dün ilk toplantısını gerçekleştirmişti. Şimdi topla 2. toplantı tarihi milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor. Asgari ücret tespit Komisyonu 2. toplantısını 19 Haziran Pazartesi günü yapacak.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE O MAAŞLAR DA ARTACAK

Asgari ücret zammı ile birlikte birçok ödeme de artacak. Artış gösterecek ödeme kalemleri arasında GSS primi, SSK primi ve işsizlik maaşı gibi kalemler bulunuyor. Aynı zamanda asgari ücrete gelecek zamla beraber kıdem tazminatı hesaplamaları da değişecek. Bu sebeple de asgari ücrete yapılacak olan artış tüm Türkiye'yi Dolaylı yoldan ilgilendiriyor.

Bayram öncesi asgari ücret almanın belli olması beklenirken Temmuz ayından itibaren de zamlı ödeme yapılacağı tahmin ediliyor. Bu durumda devlete yapılacak ödemeler ve devletten alınacak Maaşlar da Temmuz ayından itibaren zamlı olacak.

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