Milli Emlak resmen açıkladı; Peynir ekmek gibi satıyor! 5.000 TL'den tarla, 20.000 TL'den arsa

Satışlar genellikle ihale usulü ile gerçekleştirilirken, fiyatların uygun olması sayesinde özellikle dar gelirli vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Türkiye genelinde birçok vatandaş, arsa, arazi ve tarla gibi taşınmazları satın almak amacıyla araştırma yapıyor. Bu talepler doğrultusunda Milli Emlak, Hazine’ye ait taşınmazları periyodik olarak satışa çıkarıyor. Satışa sunulan taşınmazların çoğu, uygun fiyatlarla vatandaşların bütçelerine hitap ediyor. İhale usulüyle gerçekleştirilen bu satışlar, genellikle büyük bir ilgiyle karşılanıyor.

Erzurum ilinin Tortum ilçesinde satışa sunulan 200 m²’lik bir tarla, ₺20.000,00 başlangıç fiyatı ile alıcı bekliyor. Satış tarihi ise 16 Nisan 2025 olarak belirlenmiş. Konya ilinin Meram ilçesinde ise 15,64 m²’lik bir arsa, ₺5.000,00 fiyatla satışa çıkmış durumda.

Milli Emlak Satışlarına Nasıl Katılabilirsiniz?

Milli Emlak’ın satışa sunduğu taşınmazlara katılmak isteyenler, ilgili il ve ilçelerde yapılacak ihalelere katılmak için önceden gerekli belgeleri hazırlamalı ve belirlenen tarihlerde başvurularını yapmalıdır. İhale süreci hakkında detaylı bilgilere ve güncel taşınmaz ilanlarına, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi üzerinden ulaşılabilir.

İhale Süreci ve Fiyatlar

Her ne kadar taşınmazlar, genellikle uygun fiyatlarla satışa sunulsa da ihaleye katılmak isteyenlerin dikkatli bir şekilde fiyat analizlerini yapması önemlidir. İhale süreci, şeffaf bir biçimde yürütülürken, taşınmazların gerçek piyasa değerlerinin altında satılması, özellikle dar gelirli vatandaşlar için büyük bir fırsat yaratmaktadır.

Bununla birlikte, satışa çıkarılan her taşınmaz için ilanlar, Milli Emlak’ın resmi web sitesi aracılığıyla duyurulmaktadır. Bu ilanlar, vatandaşların bütçelerine uygun seçenekler arayarak, en uygun taşınmazları bulmalarını sağlıyor.

Kaynak: Daha fazla bilgi ve taşınmaz listesi için Milli Emlak Resmi Web Sitesi ziyaret edilebilir.