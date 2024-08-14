Milli Emlak, aylık sigara parasına arsa satıyor! Almayan pişman olur- İşte Milli Emlak tarafından satışa sunulan bu gayrimenkuller hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar.

Artvin’de Satışa Sunulan Gayrimenkuller

Artvin Şavşat Milli Emlak Şefliği, 28 Ağustos 2024 tarihinde 6 adet gayrimenkulü açık teklif usulü ile satışa çıkarıyor. Bu gayrimenkuller, büyüklükleri 92,25 metrekare ile 1.688,86 metrekare arasında değişen arazi ve ham toprak niteliğinde taşınmazlardan oluşuyor. Gayrimenkullerin tahmini satış bedelleri ise 12 bin TL ile 200 bin 500 TL arasında değişiyor. Geçici teminat bedelleri ise 3 bin 600 TL ile 60 bin 150 TL arasında belirlenmiş durumda.

Artvin’de satışa sunulan araziler için taksit imkanı da sağlanıyor. Bu durum, yatırımcıların ödemelerini daha esnek bir şekilde yapmalarını mümkün kılıyor. Arazilerin imarsız ve boş durumda olması, özellikle tarım veya gelecekteki yapılaşma için uygunlukları açısından değerlendirilebilir.

Osmaniye’de Satışa Sunulan Arsalar

Osmaniye Milli Emlak Müdürlüğü ise 3 Eylül 2024 tarihinde toplam 16 adet arsayı satışa sunuyor. Bu arsalar, Osmaniye Merkez Yarpuz, Akyar, Kayalı, Sarpınağzı köyleri ile Cevdetiye Yeşiltepe mahallesinde yer alıyor. Arsaların büyüklükleri 26,23 metrekare ile 2.426,04 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Fiyatlar ise 32 bin 300 TL ile 1 milyon 539 bin TL arasında değişiyor. Geçici teminat bedelleri ise 9 bin 500 TL ile 310 bin TL arasında yer alıyor.

Osmaniye’deki arsalar, imar durumu ve konut alanı olarak belirlenen bölgelerde yer alıyor. Bu da özellikle konut yapımı veya yatırım amacıyla arsa satın almayı düşünenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca, bu arsalar için de taksitli ödeme seçeneği sunuluyor, bu da alıcıların finansal yüklerini hafifletiyor.

Satışa Çıkarılan Gayrimenkullerle İlgili Detaylar

Satışa çıkarılan bu gayrimenkullerin ihale süreçleri 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin yasal yerleşim sahibi olmaları, geçici teminat bedelini ödemeleri ve gerekli belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor. Ayrıca, satış bedelinin taksitli olarak ödenmesi durumunda, ödemelerin iki yıl içerisinde sekiz eşit taksitle yapılabileceği belirtiliyor. Bu durum, yatırımcılar için önemli bir kolaylık sağlıyor.

Yatırımcılar İçin Fırsatlar

Artvin ve Osmaniye’de satışa sunulan bu gayrimenkuller, uygun fiyatları ve ödeme seçenekleri ile yatırımcılar için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Hem küçük hem de büyük yatırımcılar için çeşitli büyüklüklerdeki araziler, gelecekte değer kazanabilecek bölgelerde yer alıyor. Özellikle tarım, konut yapımı veya uzun vadeli yatırım düşünenler için bu arsalar ve araziler büyük bir potansiyel taşıyor.

Kaynak: www.milliemlak.gov.tr



Derleme: Gazeteoku.com