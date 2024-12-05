Milli Emlak 82.000 TL'ye 2.716,78 m² arsa satıyor; Kapış kapış gidiyor

Hazine arazilerinin satışa sunulmasıyla ilgili duyurular peş peşe gelirken, konut fiyatlarının düşürülmesine yönelik hükümetin arsa arzını artırma çabaları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Milli Emlak Genel Müdürlüğü iş birliğiyle, kullanılmayan ve atıl durumdaki araziler, cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.

Yozgat'ta Satılık Hazine Arazisi Detayları

Bu kapsamda Yozgat ilinde yer alan ve 2.716,78 m² yüzölçümüne sahip hazine arazisi satışa çıkmış durumda. Satışa dair bilgilerin detayları şu şekilde:

Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺82.000,00

Teminat Bedeli: ₺24.600,00

İhale Tarihi: 05 Aralık 2024

İhale Saati: 10:30

İhale Yeri: Yozgat

Hazine arazileri, genellikle devlet tarafından sunulan düşük maliyetli, ancak gelecekte değer kazanabilecek alanlardır. Bu tür satışlar, özellikle konut inşaatı yapmak veya arsa üzerinde uzun vadeli yatırım yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunmaktadır.

Milli Emlak'ın bu tür satışları, gayrimenkul sektörüne olan ilgiyi artırırken, konut arzını çeşitlendirme ve fiyat istikrarı sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak öne çıkmaktadır.

Kaynak: Milli Emlak

Derleme: Gazeteoku