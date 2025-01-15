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Milli Emlak 5.000 TL ve 11.000 TL'ye arsa satıyor

2025 yılında yatırım yapmak ya da ucuz arsa sahibi olmak isteyenler için Milli Emlak’tan büyük fırsatlar geldi.

Milli Emlak 5.000 TL ve 11.000 TL'ye arsa satıyor

Mülkiyeti Hazine’ye ait taşınmazlar, uygun fiyatlarla satışa çıkarıldı. Yayımlanan yeni ihale duyuruları ve satış ilanları, düşük maliyetle arsa ya da arazi sahibi olmak isteyenler için cazip seçenekler sunuyor.

Hazine Arazisi Satışlarında Detaylar

Milli Emlak, uzun süredir atıl durumda bulunan ve ekspertiz çalışmaları tamamlanan birçok arsayı değerlendirmeye açtı. Uygun fiyatlarla satışa çıkarılan bu araziler, hem yatırımcılar hem de uygun fiyata ev yapmak isteyenler için ideal bir fırsat sunuyor.

Milli Emlak 5.000 TL ve 11.000 TL'ye arsa satıyor3

Örnek İlanlar ve Satış Tarihleri

İşte bazı örnek hazine arazisi ilanları ve detayları:

Erzurum / Olur

Fiyat: ₺5.000
Alan: 68,49 m²
Satış Tarihi: 05/02/2025

Erzincan / Otlukbeli

Fiyat: ₺11.000
Alan: 205,44 m²
Satış Tarihi: 29/01/2025
Ankara / Kızılcahamam

Fiyat: ₺13.000
Alan: 19,83 m²
Satış Tarihi: 04/02/2025

Çorum / Mecitözü

Fiyat: ₺25.000
Alan: 96,00 m²
Satış Tarihi: 06/02/2025

Düşük Maliyet: Hazine arazileri, piyasa fiyatlarının altında sunularak bütçenizi zorlamadan yatırım yapma imkânı sağlar.

Geniş Seçenekler: Farklı şehirlerde ve çeşitli metrekarelerde satışa sunulan arazilerden ihtiyaçlarınıza uygun olanı seçebilirsiniz.

Yatırım Avantajı: Değerlenme potansiyeline sahip bölgelerden arazi almak, uzun vadede kazançlı olabilir.

Nasıl Başvurulur?

Hazine arazisi ilanlarına başvurmak için Milli Emlak’ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz: www.milliemlak.gov.tr. Sitede yayımlanan ilanları inceleyerek başvuru şartlarını ve ihaleye katılım süreçlerini öğrenebilirsiniz.

Kaynak ve İlanlar İçin Link: Milli Emlak Resmi Sitesi

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