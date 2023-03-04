Milli Eğitim Bakanı açıkladı! 1. sınıftan 12. sınıfa! Öğrencilere 861 TL ödeme!

Kahramanmaraş’ta yaşanan felaketten sonra birçok destek kampanyası başladı. Şimdiyse eğitimde örgün olarak devam eden öğrenciler için 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı bitene kadar burs verileceği açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasında 861 TL bursu duyurdu. OHAL kapsamında Eğitim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte Resmi Gazete’den bildirildi. Peki, öğrenci bursu başvurusu nasıl yapılacak? Öğrenci bursundan kimler faydalanabilir? Öğrenci bursu şartları neler? İşte öğrenci bursuna dair detaylar...



Devlet öğrencilere burs desteği saylayacağını açıkladı. Açıklamayla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi:



“Deprem bölgesindeki anne ya da babasını veya vasisini kaybeden okul öncesi eğitim, ilkokul ve lise öğrencilerine 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı bitene kadar burs vereceğiz.”



6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminden sonra birçok çocuk anne, babasını ya da vasisini kaybetti. Milli Eğitim Bakanlığı bu çocuklar için parasız yatılılığa yerleştirme dışında burs bağlanacağını açıkladı.



Depremzede öğrencilere burs



Depremzede öğrencilere verilecek olan burs 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı süresince devam edecek olup 2684 sayılı Kanun kapsamında burs alan kişilere verilmeyeceği belirtildi.



Milli Eğitim Bakanı Özer, eğitimde çocukların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurgularken “Elimizde geldiği kadar deprem yaralarını sarmayı sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden canlarımızın yavrularını, emanetlerini, geleceğin teminatı olarak en iyi şekilde yetiştirmek adına var gücümüzle çalışacağız.” ifadelerine yer verdi.



MEB bursluluk ücreti ne kadar?



Her yıl Temmuzda yenilenen ve Ocak ayında belirlenen MEB bursu 2022’de aylık 663 TL’ydi. 2023 senesinde yüzde 30 zamla birlikte 861 TL olacak. Eğer yüzde 30 zamla beraber 861 TL olursa giderler de Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden verilecek ve depremden etkilenen illerdeki çocukların örgün eğitimlerini sürdürebilmesine katkı sağlanacak.



Depremden etkilenen 11 il kapsamındaki OHAL bölgesi için “İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun” kapsamında burslu öğrenciler için mevcut illerde ya da başka illerde olmaları fark eden burslar eğitim öğretim yılı bitene kadar yatırılmaya devam edecek.