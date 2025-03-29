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Migros'tan yüzde 50 indirim geldi; Zeytinyağı fiyatı dipte! İşte Migros indirimli ürünlerin listesi

Migros, bayram öncesi başlattığı "2 Al 1 Öde" kampanyası ve zeytinyağı, peynir gibi temel ürünlerdeki indirimlerle tüketicilere avantaj sağlıyor.

Migros'tan yüzde 50 indirim geldi; Zeytinyağı fiyatı dipte! İşte Migros indirimli ürünlerin listesi

1. Kampanya ve İndirimlerin Kapsamı

2 Al 1 Öde Ürünleri:

Kişisel Bakım Ürünleri: Duş jelleri, tıraş bıçakları, tıraş köpükleri gibi ürünlerde geçerli (Örnek: Dove, Palmolive, Gillette, Nivea).

Öne Çıkan Fiyatlar:

Le Petit Marseillais Duş Jeli: 225,95 TL (2 alındığında ürün başı 112,98 TL).

Gillette Mach3 Yedek Bıçak (4’lü): 362,95 TL (2 alındığında ürün başı 181,48 TL).

Nivea Men Tıraş Köpüğü: 265,95 TL (2 alındığında ürün başı 132,98 TL).

Zeytinyağı ve Peynirde İndirim:

Migros Riviera Zeytinyağı (2 L): 339 TL (Bayram öncesi özel fiyat).

İçim Tam Yağlı Beyaz Peynir (500 g): 139,90 TL.

Et Ürünlerinde Fiyat:

Dana Fırınlık Kaburga (kg): 439,95 TL.

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