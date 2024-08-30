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Migros'tan Yeni 2 Al 1 Öde Kampanyası: 30 Ağustos’a Özel Tekrar Başladı

Migros'tan 30 Ağustos'a özel yeni indirim kampanyası geldi. Tüm ürünlerde 2 Al 1 Öde başladı.

Migros'tan Yeni 2 Al 1 Öde Kampanyası: 30 Ağustos’a Özel Tekrar Başladı

Migros Sanal Market indirimleri 30 Ağustos'a özel başladı. Seçili ürünlerde 2 Al 1 Öde fırsatları tüketicilerle buluşuyor. Sadece bugüne özel başlayan yeni kampanyada indirime giren Tüm ürünlerde belli oldu. İşte yeni Migros indirimleri…

Migros kampanyaları son dönemlerde vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor ve araştırılıyor. 30 Ağustos'a özel yepyeni bir fırsatı daha duyuran Migros'ta 2 Al 1 Öde indirimleri başladı. Ayrıca birçok üründe de bir alana bir bedava fırsatları var. Peki Migros kampanyasında hangi ürünler var? Migros Sanal Market indirimleri neler?

MİGROS 30 AĞUSTOS İNDİRİMLERİ BAŞLADI

Migros markette Ülker Nestle eti ve Milka gibi birçok çikolata markasında 30 Ağustos indirimleri başladı. Sadece Migros Money kart kullanıcılarına özel olarak başlayan yeni indirim fırsatlarında 2 Al 1 Öde kampanyası var.

Migros 2 Al 1 Öde indirimleri şöyle:

Ülker Bütün Antep Fıstıklı Sütlü Kare Çikolata 65G: 60 TL

Tadelle Sütlü Çikolata 52 G: 39,50 TL

Nestlé Damak Antep Fıstıklı Sütlü Kare Çikolata 60g: 55,00 TL

Toblerone Sütlü Çikolata 100 G: 135,00 TL

Nestlé %55 Kakao Bitter Kare Çikolata 60g: 30,00 TL

Milka Çikolata Rüyası 100 G: 79,50 TL

Milka Üzümlü Fındıklı Çikolata 80 G: 79,50 TL

Şölen Ozmo Egg 20 G: 32 TL

Kahve Dünyası Tambol Fındıklı Sütlü Çikolata 77 G: 52,50 TL

Kinder Chocolate 4'lü 50 G: 31,00 TL

Nestle Nesquik Duo Kare Çikolata 70 G: 34,50 TL

Torku Bütün Antep Fıstıklı Bol Sütlü Çikolata 65 G: 59,90 TL

Patiswiss Karamel Çikolata Kıyılmış Badem Rocher 80 G: 89,90 TL

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