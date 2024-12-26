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Migros'tan hodri meydan; 1 alana 1 bedava kampanyası! O ürünlere 60 indirim

Migros, 2024 yılının sonuna yaklaşırken tüketicilere büyük bir sürpriz yaptı.

Migros'tan hodri meydan; 1 alana 1 bedava kampanyası! O ürünlere 60 indirim

En çok takip edilen kampanyalarından biri olan "Bir Alana Bir Bedava" fırsatını yeniden başlatan Migros, birçok üründe %60’a varan indirimlerle yılın son alışveriş fırsatını sunuyor. Kampanya kapsamında zeytinyağı, peynir çeşitleri, temizlik ürünleri ve kahve gibi birçok ürün yer alıyor.

Migros İndirim Kampanyasının Detayları

Zeytinyağı Fırsatları:

Migros, zeytinyağı sevenlere özel bir fırsat sunuyor. Verde markalı zeytinyağı çeşitlerinde ikinci ürünü bedava veriyor. Üstelik fiyatlar %60’a varan indirimle yüz güldürüyor.

Peynir Kampanyası:

Gouda, Cheddar ve Grana Padano gibi yöresel peynirlerde "Bir Alana Bir Bedava" kampanyası uygulanıyor. Ayrıca birçok peynir çeşidi indirimli fiyatlarla sunuluyor.

Temizlik ve Kişisel Bakım Ürünleri:

Fairy bulaşık tabletlerinden Oral-B diş fırçalarına, Selpak tuvalet kağıdından Vanish leke çıkarıcıya kadar birçok üründe büyük indirimler dikkat çekiyor.

İndirimli Ürünlerden Seçmeler

Oral-B Şarjlı Yedek Başlık 2'li: 499,95 TL

Fairy Platinum Plus Tablet 32’li: 462,95 TL

Jacobs Monarch Filtre Kahve 250 G: 213,50 TL

Verde Sızma Zeytinyağı 750 Ml: 321,95 TL

Bahçıvan Grana Padano Peyniri 200 G: 399,90 TL

Kaynak: Migros Resmi Web Sitesi

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