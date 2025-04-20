Migros’tan dev fırsat: Tuvalet kağıdı fiyatlarına yüzde 50 indirim!

Market zinciri, temizlik ürünlerinden kırtasiyeye, kahveden oyuncağa birçok kategoride dikkat çeken indirimler sunuyor.

Temizlikte Büyük Kampanya: Tuvalet Kağıdında 2 Al 1 Öde

Migros’un en çok konuşulan fırsatı, Selpak Deluxe 24’lü tuvalet kağıdı için geçerli. Normal satış fiyatı 399,95 TL olan ürün, “2 al, 1 öde” kampanyası kapsamında yüzde 50’ye varan avantaj sağlıyor. Özellikle hane ekonomisine dikkat eden tüketiciler için bu kampanya büyük ilgi görüyor.

23 Nisan’a Özel Çocuklara Sürpriz

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken Migros, minikleri de unutmadı. Faber Castell, BIC, Pritt, Play-Doh, Hot Wheels gibi tanınmış markalara ait kırtasiye ve oyuncak ürünlerinde yüzde 50’ye varan indirimler başladı. Kampanya, hem okul ihtiyaçlarını karşılamak hem de çocukları sevindirmek isteyen ailelere hitap ediyor.

Kahve Tiryakilerine Müjde: İkincisi Yüzde 70 İndirimli

Kahve alışverişlerini fırsata çevirmek isteyenler için de kampanya dikkat çekici. Migros, seçili çekirdek, filtre ve kapsül kahve ürünlerinde ikinci ürünü yüzde 70 indirimli sunuyor. Kahvesini stoklayan ya da farklı markaları denemek isteyen tüketiciler için bu fırsat kaçırılmayacak türden.