Migros'tan çılgın yumurta indirimi! 10'lu, 15'li ve 30'lu paket ne kadar oldu?

Zincir marketin güncel yumurta fiyatları, hem organik hem de klasik ürünlerde cazip hale geldi. İşte detaylar…

Yumurta fiyatlarına gelen son zamlar, tüketiciyi kampanyalı ürün arayışına yönlendirdi. Migros’un bu hafta sonu geçerli olacak yumurta kampanyasında, hem organik hem de gezen tavuk yumurtalarında önemli indirimler uygulanıyor. Farklı markalara ait ürünler, boyutlarına ve üretim şekillerine göre değişen fiyatlarla raflarda yerini alıyor. Kampanya, Migros Money kart kullanıcılarına özel olarak sunuluyor.

En Çok Tercih Edilen Ürün: Keskinoğlu 15’li Büyük Boy Yumurta

Keskinoğlu'nun 15’li büyük boy yumurtası, adet fiyatı sadece 5,99 TL ile dikkat çekiyor. Hem fiyat avantajı hem de markaya olan güven, bu ürünü öne çıkarıyor. Organik tercihlerde ise Orvital, Coşkun, Flotty ve M Life gibi markalar ön plana çıkıyor.



Organik Tüketicilere de Seçenek Sunuluyor

Organik beslenmeye önem veren tüketiciler için Flotty, Coşkun ve Orvital gibi markaların sertifikalı yumurta çeşitleri de indirime dahil. Bu ürünler, 13,49 TL ortalama adet fiyatıyla sunuluyor. Fiyatlar yüksek görünse de organik ve sürdürülebilir üretim tercih edenler için kampanya, ciddi bir avantaj sağlıyor.

🛒 Kampanyalı yumurtalara göz atmak için:

Kaynak: Migros Yumurta Ürünleri Resmi Sayfası