Migros'tan baba indirim; 36,50 TL, 44,95 TL, 69,90 TL'ye kapış kapış gidiyor

5 Şubat 2025'e kadar geçerli olan bu kampanya, süt ürünlerini daha uygun fiyatlarla almak isteyen tüketiciler için harika bir fırsat sunuyor. Peynirden yoğurda, sütlerden kaşara kadar pek çok ürün, Migros'ta indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki, hangi Torku ürünleri indirimde?

İndirimli Torku Süt Ürünleri ve Fiyatları:

Torku 2 kg Yoğurt: 87,95 TL

Torku 450 gr Süzme Peynir: 74,95 TL

Torku 400 gr Labne: 69,90 TL

Torku Tam Yağlı 900 gr Beyaz Peynir: 164,95 TL

Torku 600 gr Taze Kaşar Peyniri: 189,90 TL

Torku 2 lt Şişe Ayran: 52,95 TL

Torku UHT Süt 1 Lt: 36,50 TL

Torku 1 lt Çiftçi Tam Yağlı Günlük Süt: 44,95 TL

Migros'un bu kampanyası ile süt ve süt ürünleri daha uygun fiyatlarla satın alınabilirken, özellikle Torku UHT Süt ve Torku 2 kg Yoğurt gibi ürünler, ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için dikkat çekici.

İndirimden Yararlanmak İçin Money Kart Kullanımı Gerekli

Bu indirimlerden faydalanmak için Migros’un Money kartına sahip olmanız gerektiğini unutmamalısınız. Kampanya, sadece Money kart kullanıcıları için geçerli olup, indirimli fiyatlardan yararlanmak için bu kartla ödeme yapmanız gerekecek.

Migros’un Torku süt ürünlerindeki bu kampanya, evdeki süt ve süt ürünleri stoklarını yenilemek isteyenler için büyük bir fırsat yaratıyor. 5 Şubat'a kadar sürecek olan bu indirim, tüketicilere hem ekonomik bir alışveriş imkânı sunuyor hem de kaliteli Torku ürünlerini daha uygun fiyatlarla temin etme şansı veriyor.

Kaynak: Migros Resmi Web Sitesi