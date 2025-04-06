Migros'tan 3 tane alan 2 tane ödeyecek!

Bu kampanya kapsamında, seçili ürünlerden üç adet alan müşteriler, bunların yalnızca ikisini ödeyerek bir ürünü bedavaya getirme fırsatı yakalıyor.

Kampanyanın Detayları ve Geçerlilik Süresi

Migros'un "3 Al 2 Öde" kampanyası, tüm Migros mağazaları ve Migros Sanal Market üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli. Kampanyanın belirli bir süreyle sınırlı olması nedeniyle, müşterilerin bu fırsattan yararlanmak için acele etmeleri öneriliyor. Kampanya stoklarla sınırlı olup, ürünlerin tükenmesi durumunda sona erecektir.

Kampanyaya Dahil Olan Seçili Ürünler

Kampanya kapsamında birçok ürün grubunda indirimler sunuluyor. İşte öne çıkan bazı ürünler ve fiyatları:

Atıştırmalıklar:

Eti Gong Mısır ve Pirinç Patlağı 64 g: 19,00 TL (3 Al 2 Öde)​

Eti Hoşbeş Fındık Kremalı Gofret 142 g: 38,00 TL (3 Al 2 Öde)​

Eti Burçak Tam Buğday Unlu Bisküvi 3x131 g: 52,25 TL (3 Al 2 Öde)​

Eti Canga 45 g: 20,00 TL (3 Al 2 Öde) ​KARAR+2Gazete Oku+2Hakimiyet+2

Sucuklar:

Pınar Sucuk Mangal Keyfi 300 g: 165,00 TL (İkinci üründe %50 indirim)

Namet Kangal Sucuk 240 g: 289,00 TL (İkinci üründe %50 indirim)

Polonez Kangal Sucuk 180 g: 185,00 TL (İkinci üründe %50 indirim) ​Diğer Ürünler:

Sütaş Tava Yoğurt 1000 g: 75,95 TL​

Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 32'li: 189,95 TL​

Pastavilla Kelebek Makarna 500 g: 24,71 TL ​

Bu kampanyadan faydalanmak için müşterilerin Money Kart veya Money Bonus sahibi olmaları gerekiyor. Alışveriş sırasında seçili ürünlerden üç adet alındığında, en düşük fiyatlı ürün ücretsiz olarak veriliyor.