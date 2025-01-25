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Migros'tan 2 günlük yumurta indirimi! 30'lu paket kaç TL oldu?

Migros'ta yumurta fiyatları, 2 gün sürecek kampanya ile cazip hale geldi! 1 adet yumurtanın fiyatı sadece 5 TL'ye düşerken, 30'lu paketler de bu fırsattan yararlanacak. Yani, 30'lu yumurta paketi toplamda 150 TL olacak. Kampanyayı kaçırmamak için acele edin!

Migros'tan 2 günlük yumurta indirimi! 30'lu paket kaç TL oldu?

Artan yumurta fiyatları nedeniyle tüketiciler, özellikle zincir marketlerin indirim ve kampanyalarını yakından takip etmektedir.

Migros, müşterilerine çeşitli yumurta seçenekleri sunmaktadır. Örneğin, "Yumurtacım" markasının 30'lu M boy (53-62 gram) yumurtası Migros Sanal Market'te satışa sunulmaktadır.

Migros'ta yumurta fiyatlarına büyük bir indirim geldi! 2 gün sürecek kampanya ile 30'lu yumurta paketi 159,50 TL'den satılmaya başlandı. Yani, bir yumurta sadece 5 TL 3 kuruşa denk geliyor.

Ayrıca, organik 10'lu yumurta 99,90 TL'ye satılırken, bir organik yumurtanın fiyatı 9,99 TL'ye geliyor. Migros'ta yapılan bu fırsatla, alışverişinizi daha uygun fiyatlarla tamamlayabilirsiniz.

Migros'tan 2 günlük yumurta indirimi! 30'lu paket kaç TL oldu55

Diğer yumurta çeşitleri ise şöyle:

Keskinoğlu M - Orta Boy 6'lı Yumurta: 49,95 TL

Naturaköy Selenyum 15'li Yumurta: 104,95 TL

Keskinoğlu L - Büyük Boy 10'lu Yumurta: 81,95 TL

Güres Bıldırcın Yumurta 12'li: 59,95 TL

Yumurta fiyatları, markaya, boyuta ve organik olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin, organik yumurtalar genellikle daha yüksek fiyatlarla satılmaktadır. Fiyatlar ve güncel kampanyalar hakkında en doğru ve güncel bilgilere Migros'un resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak ve fiyatlar için link: https://www.migros.com.tr/yumurtacim-30lu-m-boy-yumurta-53-62-g-p-13134c5

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