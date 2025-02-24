Migros'ta zeytinyağına kallavi indirim; 159,80 TL'ye düştü

Şirket, kendi üretimi olan ürünlerinde fiyatları önemli ölçüde düşürerek, müşterilerine cazip fırsatlar sunmakta.

Öne Çıkan Ürün: Verde Sızma Zeytinyağı

Migros’un indirimli ürünleri arasında öne çıkanlardan biri de Verde Sızma Zeytinyağı. 5 litrelik ambalajı ile mutfaklarınızda yer alacak bu ürün, sadece 799,00 TL fiyatla satışta. Litresi 159,80 TL olan bu zeytinyağı, hem kaliteli hem de ekonomik bir seçenek arayanlar için ideal bir tercih.

Migros, alışverişlerinizi daha cazip hale getirmek için Money uygulamasını da kullanıma sunuyor. Money ile avantajlı alışveriş fırsatlarından faydalanmak için yalnızca bir adımda üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz.

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Derleme: gazeteoku.com