Migros’ta zeytinyağı, sucuk, pirinç indirimi başladı! Yüzde 60 indirim fırsatı başladı

Migros market indirim fırsatlarına devam ediyor. Her hafta büyük kampanyalara imza atan ünlü marketler zincirinde Birlikten Berekete kampanyası başladı. Temel gıda ürünlerinin fiyatlarına gelen yüzde 60 indirim kaçmaz. Zeytinyağı, sucuk, pirinç başta olmak üzere onlarca üründe etiket yarısı fiyatlar Migros’ta sizi bekliyor. İşte Migros indirimli fiyat listesi…

Migros, Ramazan ayının gelmesiyle beraber zaten indirimli olan fiyatlarını daha da aşağıya çekti. Tüketicinin yüzünü güldüren fiyat etiketleri ile vatandaşa ucuz alışveriş imkanı sunan Migros market bu indirimleriyle yine yüz güldürüyor. Birlikten Berekete kampanyası kapsamında temel gıda ürünleri başta olmak üzere bir çok üründe yüzde 60’a varan indirim uygulayan ünlü marketler zincirinde yeni indirim listesi açıklandı. Yüzde 60 indirim kampanyası sunan Migros’un indirim listesi haberimizde…

MİGROS’TAN YÜZDE 60 İNDİRİM

Migros indirim kampanyasına devam ediyor. Bu hafta da raflarda zeytinyağı, beyaz peynir, pirinç, sucuk, beyaz et ve kırmızı et fiyatları indirimli olarak raflarda yerini aldı. Migros Birlikten Berekete kampanyası ile Migros raflarında yerini alan ürünler şöyle oldu:

Bezelye Araka Kg: 49,90 TL

Yüzde 60 indirimli fiyatı: 19,95 TL

Selpak Deluxe Bambu Havlu 8'Li: 134,90 TL

Yüzde 60 indirimli fiyatı: 53,90 TL

Kabak Sakız Kg: 34,90 TL

Yüzde 34 indirimli fiyatı: 22,90 TL

Şenpiliç Büyük Tabaklı Piliç Bonfile Kg: 112,90 TL

Yüzde 33 indirimli fiyatı: 75,90 TL

Gedik Piliç Sarma Kg: 88,50 TL

Yüzde 27 indirimli fiyatı: 64,90 TL

Domates Salkım Kg: 29,90 TL

Yüzde 23 indirimli fiyatı: 22,90 TL

Orkide Sızma Zeytin Yağı Yumuşak Lezzet 2 Lt Pet: 243,90 TL

Yüzde 22 indirimli fiyatı: 189,90 TL

Elma Fuji Kg: 18,90 TL

Yüzde 21 indirimli fiyatı: 14,90 TL

MİGROS İNDİRİM LİSTESİ

Migros indirim kampanyası 6 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli olacak. İndirime giren ürünlerden bazıları ise şöyle:

Erşan Vakumlu Kangal Sucuk 250 G: 88,90 TL

Yüzde 21 indirimli fiyatı: 69,90 TL

Migros ta yüzde 60 a varan indirim! Sızma zeytinyağı 189, sucuk 69, 2 kg pirinç 34 TL! İndirimi duyan koştu!

Omo Active Fresh Renkliler Toz Deterjan 50 Yıkama 7.5 Kg: 194,90 TL

Yüzde 21 indirimli fiyatı: 154,90 TL

Sek Tam Yağlı Beyaz Peynir 800 G: 112,50 TL

Yüzde 20 indirimli fiyatı: 89,90 TL

Tat İthal Pilavlık Pirinç 2 Kg: 42,90 TL

Yüzde 19 indirimli fiyatı: 34,90 TL

S.S.745 Sayılı Kozan Bal Kooperatif Süzme Çiçek Balı 850 G: 92,90 TL

Yüzde 18 indirimli fiyatı: 75,90 TL

Patates Kg: 9,75 TL

Yüzde 18 indirimli fiyatı: 7,95 TL

Enka Tost Peyniri 1 Kg: 169,90 TL

Yüzde 18 indirimli fiyatı: 139,90 TL

Burdan Yarım Yağlı Uht Süt 1L: 18,75 TL

Yüzde 18 indirimli fiyatı: 15,75 TL

Eker Kaymaklı Tava Yoğurt 1 Kg: 46,95 TL

Yüzde 15 indirimli fiyatı: 39,90 TL

Kuzu Kapamalık Et Kg (Kemikli, Parça Kuzu Eti): 289,90 TL

Yüzde 12 indirimli fiyatı: 254,90 TL

Bor Şeker Toz Şeker 2 Kg: 51,90 TL

Yüzde 10 indirimli fiyatı: 46,90 TL