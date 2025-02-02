Migros'ta yüzde 80 indirim çılgınlığı; Migros'ta bu hafta indirimli ürünler

Kişisel bakım ürünlerinde sunulan fırsatlar, tüketicilerin bütçesine büyük katkı sağlıyor. İşte Migros’un bu hafta öne çıkan indirimli ürünleri ve kampanyanın detayları…
Kampanyada Öne Çıkan Ürünler
Palmolive Duş Jelleri:
Palmolive Men Sport 4’ü 1 Arada Canlandırıcı Duş Jeli 500 ml:
190 TL yerine Money ile 90 TL (180 TL/litre).
Palmolive Body & Mind Hindistan Cevizi Duş Jeli 500 ml:
190 TL yerine Money ile 90 TL (180 TL/litre).
Palmolive Aroma Sensations Feel the Massage Banyo ve Duş Jeli 500 ml:
190 TL yerine Money ile 90 TL (180 TL/litre).
Colgate Diş Fırçaları:
Colgate 360 Optik Beyaz Orta Diş Fırçası 1+1:
329,95 TL yerine Money ile 199,95 TL (99,97 TL/adet).
Colgate 360 Komple Ağız Temizliği Orta Diş Fırçası 1+1:
329,95 TL yerine Money ile 199,95 TL (99,97 TL/adet).
Colgate Mikro İnce Charcoal Yumuşak Diş Fırçası 1+1:
314,95 TL yerine Money ile 199,95 TL (99,97 TL/adet).
Colgate Diş Macunları:
Colgate Optic White Oxygen Aktif Oksijen Teknolojisi Beyazlatıcı Diş Macunu 50 ml:
289,95 TL yerine 50 TL ve üzeri alışverişlerde 79,95 TL.
Colgate Hassasiyete Anında Çözüm Onarım ve Hassas Beyazlık Diş Macunu 75 ml:
289,95 TL yerine 50 TL ve üzeri alışverişlerde 79,90 TL.
Colgate Hassasiyete Anında Çözüm Onarım ve Diş Minesi Güçlendirme Diş Macunu 75 ml:
289,95 TL yerine 50 TL ve üzeri alışverişlerde 79,90 TL.
Colgate Hassasiyete Anında Çözüm Onarım ve Diş Eti Bakımı Diş Macunu 75 ml:
289,95 TL yerine 50 TL ve üzeri alışverişlerde 79,90 TL.
Kampanyanın Detayları
Kampanya Süresi: 5 gün boyunca geçerli.
Money ile İndirim: Money kart sahipleri, belirtilen ürünlerde ekstra indirim fırsatı yakalıyor.
Sepet İndirimi: 50 TL ve üzeri alışverişlerde Colgate diş macunları sadece 79,90 TL.
Migros’un resmi kampanya duyuruları ve ürün fiyatları ışığında hazırlanmıştır.
Kaynak: Migros Resmi Web Sitesi