Migros’ta yeni yıla özel çılgın kampanya; 1 alana 1 bedava

Peynir çeşitlerinden temizlik ürünlerine kadar pek çok üründe ikinci ürünü ücretsiz alma şansı sunuluyor.

Migros’un 1 Alana 1 Bedava Kampanyası

Migros, 2024 yılının sonlarına yaklaşırken alışveriş severlere muazzam fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Migros mağazalarındaki ve Migros Sanal Market üzerindeki gıda, kişisel bakım, temizlik ürünleri gibi çok geniş bir ürün yelpazesinde ikinci ürünü bedava alabilirsiniz. 8 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olan kampanya, cazip fırsatlar sunarak her kategorideki ürünlerde büyük tasarruf sağlıyor.

Kampanyanın Öne Çıkan Ürünleri

Migros’un "İkinci Ürün Bedava" kampanyasında, özellikle aşağıdaki ürünlerde büyük indirimler mevcut:

Oral B Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlık (2'li) – 499,95 TL – İkinci Ürün Bedava!

Fairy Platinum Plus Ultra Tablet (32'li) – 462,95 TL – İkinci Ürün Bedava!

Verde Sızma Zeytinyağı (750 ml) – 321,95 TL – İkinci Ürün Bedava!

Jacobs Capsule Lungo 8 Intenso Kahve (52 g) – 179,00 TL – İkinci Ürün Bedava!

İndirimli Ürünlerle Ekstra Tasarruf

Dalan Yeşil Elma Sabunu (5’li Paket) – İkinci Üründe %50 İndirim

Ruffles Originals Parti Boy Cips – İkinci Üründe %50 İndirim

Vanish Kosla Beyazlar İçin Leke Çıkarıcı – İkinci Üründe %60 İndirim

Peynir Severlere Özel İndirimler

Peynir tutkunlarını sevindirecek bir fırsat da Migros’tan! Dünyaca ünlü peynir markalarında geçerli olan "İkinci Ürün Bedava" kampanyası, peynir alışverişinizi çok daha uygun hale getirecek. İşte kaçırılmayacak peynir fırsatları:

President Gouda Peyniri (220 g) – 144,95 TL – İkinci Ürün Bedava!

Trakya Çiftliği Gouda Taze Peynir (200 g) – 161,95 TL – İkinci Ürün Bedava!

Kaynak: Migros Resmi Web Sitesi