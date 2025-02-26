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Migros’ta Ramazan indirimi; Peynir fiyatları 150 TL düştü

Migros, Ramazan ayına özel olarak temel tüketim ürünlerinde büyük bir indirim kampanyası başlattı.

Migros’ta Ramazan indirimi; Peynir fiyatları 150 TL düştü

Süt ve süt ürünleri kategorisinde dikkat çeken fiyat düşüşleri, tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kampanya kapsamında peynir çeşitlerinde yapılan avantajlı fiyatlandırmalar, Ramazan sofralarına lezzet katmaya hazırlanıyor.

Stoklarla Sınırlı Büyük Fırsat

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan peynir çeşitlerinde “2 Öde, 1’i Money Hediye” kampanyasıyla önemli bir tasarruf imkânı sunuluyor. Stoklarla sınırlı olan bu fırsatlardan yararlanmak isteyen tüketicilerin acele etmesi gerekiyor. İşte öne çıkan bazı indirimli peynir çeşitleri:

Tahsildaroğlu Gurme Ezine Peyniri 450 G – 375,00 TL (833,33 TL/Kg)

Altınkılıç 3 Dilim Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 450 G – 239,90 TL (533,11 TL/Kg)

Pınar Süzme Peynir 250 G – 67,50 TL (270,00 TL/Kg)

Bahçıvan Dilimli Beyaz Peynir 420 G – 177,90 TL (423,57 TL/Kg)

Bahçıvan Süzme Peynir 500 G – 127,90 TL (255,80 TL/Kg)

Ariste 1 Dilim Peynir 50 G – 39,95 TL (799,00 TL/Kg)

Pınar Tam Yağlı Beyaz Peynir 400 G – 200,00 TL (500,00 TL/Kg)

Altınkılıç Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 500 G – 239,90 TL (479,80 TL/Kg)

Bahçıvan Tam Yağlı Probiyotik Süzme Beyaz Peynir 500 G – 141,90 TL (283,80 TL/Kg)

Tahsildaroğlu Olgunlaştırılmış Klasik İnek Beyaz Peyniri 300 G – 159,90 TL

Nasıl Yararlanabilirsiniz?

Bu avantajlı kampanyadan faydalanmak için Migros mağazalarını ziyaret edebilir ya da online alışveriş platformları üzerinden kolayca sipariş verebilirsiniz. Stoklarla sınırlı olan bu fırsatları kaçırmamak için acele edin!

DETAYLAR BURADA 

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