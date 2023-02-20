Migros'ta o ürünlere yüzde 35 indirim! Ucuza Ayçiçek yağı almak için son günler

Migros'ta dev indirim kampanyaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Uzun süreden beri peş peşe yaptığı indirimlerle adından söz ettiren ünlü marketler zincirinde bu defa %35 indirimli ürün satışı başladı. Ucuza ayçiçek yağı bir gün toz şeker, zeytinyağı, bakliyat, tuvalet kağıdı, yumurta ve daha nice ürünü almak istiyorsanız Migros'un bu kampanyasını sakın kaçırmayın. Peki, Migros'ta bu hafta hangi ürünlerde indirim var? 2 gün geçerli Migros indirimi için detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hayat pahalılığı ve Enflasyonun artışı özellikle temel gıda ürünlerini vurdu. Ne yazık ki market raflarındaki ürünlerin fiyatı her geçen gün yükseliyor vatandaşın alım gücü de buna karşılık düşüyor. Ocak ayında herkesin maaşını artış yapıldı ancak bu artış enflasyon rakamları karşısında yetmedi. Ucuz alışveriş yapmak isteyen vatandaşların son dönemlerdeki adresi ise zincir marketler oldu. Zincir marketler peş peşe indirim kampanyalarını duyururken yeni bir haber Migros'tan geldi. Migros tüm ürünlerinde %35 indirim yaptı.

MİGROS'TA YÜZLERCE ÜRÜNDE İNDİRİM BAŞLADI

Son dönemlerde zincir marketler kampanya üstüne kampanya yaparak ekonomik zorluk çeken vatandaşı bir nebze de olsa rahatlatmayı amaçlıyor. Özellikle Migros marketin bu yönde yaptığı kampanyalar çok dikkat çekiyor. Migros mağazalarında Bugün itibarıyla yeni bir indirim kampanyası daha başladı. Başta genel temizlik ürünleri olmak üzere manav reyonu, temel Gıda ürünleri, çay ve kahve çeşitleri Migros'ta %35 indirimli olarak satılıyor.

SADECE 2 GÜN GEÇERLİ İNDİRİM

Migros %35 indirim kampanyası için son tarih baş belli oldu. Bugün başlayan indirimli ürünler sadece 2 gün geçerli olacak. Yani belirlenen tarihler arasında Migros marketlere gidenler indirimli ürünleri yakalama fırsatını elde edecek. Migros'ta güncel indirimli ürünlerin listesi şöyle:

Migros'ta Elidor saç bakım şampuanı çeşitlerinde %35 indirim. Uygulanan indirimle birlikte Migros'ta Bu ürün sadece 51,94 TL'ye satılıyor. Migros Namet Kangal sucuk fiyatlarında da yine indirime gitti. Namet Kangal sucuk Migros'ta 105 TL yerine sadece 79,90 TL'ye satışa çıkıyor.

Son dönemlerde süt ve süt ürünlerinde yaşanan büyük artış vatandaşı zorluyor. Migros'un yaptığı duyuruya göre peynir fiyatlarında %18 indirim uygulandı. Bu indirim sonrası Tahsildaroğlu klasik inek beyaz peynir 450 gram fiyatı 116,50 TL'den 95,90 TL’ye düştü.

MİGROS İNDİRİMLİ FİYAT LİSTESİ

Migros'ta bu ürünlere ek olarak daha yüzlerce ürün indirimli olarak raflarda yerini aldı. Üstelik bazı ürünler stoklarla sınırlı olarak sizlere sunuluyor. Migros'un indirimli fiyat listesinde yer alan ürünlerden bazıları şöyle:

Sırma doğal maden suyu 6 x 200 mililitre 18,75 TL

Elidor serum saç bakım yağı avokado ve üzüm çekirdeği 60,45

Çaykur Tiryaki çayı 1000 gram 74,90 TL

Elidor şampuan avokado ve üzüm çekirdeği yağı 51,94 TL

Sensodyne promine çoklu etkileşim macunu 71,18 TL

Parodontax Ferah nefes diş macunu 71,18 TL

Parodontax florürlü diş macunu 75 mililitre 48,68 TL

Sensodyne onarım ve koruma beyazlatıcı diş macunu 93,68 TL

Komili ayçiçek yağı 4 litre pet 127,90

Eti Browni intense Mini çikolatalı kek 18,50 TL

Porçöz Pas ve kireç çözücü 1 litre 21,93 TL

Porçöz yağ çözücü 1 litre 20,93 TL

Migros'ta indirimli ürünler sınırlı sayıda. Stoklar tükenmeden Migros mağazalarına uğramayı ihmal etmeyin.