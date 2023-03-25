Migros’ta mega indirim günleri! Un, sıvıyağ, süt ve süt ürünlerinde dev indirimler!

Migros Sanal Market, mega indirimler yaptı. Yüzde 41 indirimler ile temel ihtiyaçlar dahilinde olan ürünler ile temizlik ürünlerinde ağızları açık bırakan fırsatlar sundu. Vatandaşlar oturdukları yerden alışverişin ve indirimin tadını çıkarmaya başladı. Stoklar bitmeden elini çabuk tutan ise yüzde 41’e varan indirimlerden yararlanabilecek.



Migros Sanal Market üzerinden verilen sipariş doğrultusunda alınan indirimler her şeyin zamlandığı şu dönemlerde evin ihtiyaçlarını almak için ilaç gibi gelecek. Zamlarla beraber vatandaşların artık alışverişlerde zorlanır hale gelmesi nedeniyle market indirimleri büyük önem kazandı. Peki, Migros Sanal Market indirimleri kaç gün sürecek? Migros Sanal Market indirimli ürünler hangileri? Yüzde 41’e varan Migros Sanal Market indirim fiyatları ne kadar? İşte Migros Sanal Market indirim detayları...



Migros Sanal Market indirimli ürün fiyatları



Migros Sanal Market, indirimleri içinde deterjanından ayçiçek yağına, süt ürünlerinden un çeşitlerine kadar mega indirimler vatandaşlarla buluşuyor. Yüzde 41’e kadar varan mega indirimlerle Komili marka ayçiçek yağının fiyatı 155 TL’den 139,90 TL’ye indi.



5 kilogramlık Sinangil marka unun fiyatı ise yüzde 38 indirimle birlikte 80 TL’den 49,50 TL’ye indi.



Yüzde 41 indirimle birlikte Omo (beyazlar için) 1,2 kilogram çamaşır deterjanı 58,90 TL’den 34,90 TL’ye indi.



Sek marka yarım kilo yoğurt fiyatı ise yüzde 19 indirim ile 17,95 TL’den 14,50 TL’ye indi.



Yüzde 19 indirim yapılan İçim marka 1 litre sütün fiyatı 20,90 TL oldu.

800 gram Pınar marka tam yağlı beyaz peynir fiyatında ise 186,50 TL’den 129,90 TL’ye yüzde 30 indirim yapıldı.