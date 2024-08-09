GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Migros'ta Kallavi İndirim: 9 Ağustos'ta Başlıyor, Tuvalet Kağıdı, Kağıt Havlu, Ayçiçek Yağı, Peynir, Yumurta Yarı Fiyatına!

Migros'un bugünkü indirimli ürünleri arasında her evin olmazsa olmazları yer alıyor. Özellikle Coca-Cola sevenler için büyük bir fırsat sunuluyor. Coca-Cola'nın hem 9'lu kutu hem de 1 litrelik PET şişeleri indirimli fiyatlarıyla raflarda yerini alıyor.

Migros'ta Kallavi İndirim: 9 Ağustos'ta Başlıyor, Tuvalet Kağıdı, Kağıt Havlu, Ayçiçek Yağı, Peynir, Yumurta Yarı Fiyatına!

Alışveriş severlerin merakla beklediği Migros indirimleri, bugün birbirinden cazip fırsatlarla devam ediyor. Migros kataloğunda yer alan ürünler, yarı fiyatına düşen birçok popüler ürünü içermesiyle dikkat çekiyor. İhtiyaçlarını uygun fiyata karşılamak isteyenler için Coca-Cola, Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı, Sırma Ayçiçek Yağı 2 Lt, Pınar Süzme Peynir ve Komili Riviera Zeytinyağı gibi temel ürünlerde büyük indirimler sunuluyor.

Coca-Cola Orijinal Tat Kutu 9x250 ML, 240,00 TL yerine 155,00 TL fiyatıyla satışa sunuldu.

Coca-Cola Orijinal Tat Pet 1 L, 35,00 TL yerine 30,95 TL'ye düştü.

Temizlik ürünlerinde de kaçırılmayacak fırsatlar var. Familia Plus Natural Tuvalet

Kağıdı 40'lı ve Solo Bambu Katkılı Havlu 12'li gibi ürünler, bugünkü indirimlerle evlerin ihtiyaçlarını karşılamak için ideal seçenekler sunuyor.

Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 40'lı, 389,95 TL yerine 238,95 TL'ye düştü.

Solo Bambu Katkılı Havlu 12'li, 189,95 TL yerine 116,95 TL fiyatıyla dikkat çekiyor.

Gıda Ürünlerinde Dev İndirimler

Gıda alışverişi yapmayı planlayanlar için Migros'ta bugün muazzam fırsatlar mevcut. Sırma Ayçiçek Yağı 2 Lt Pet, 139,90 TL yerine 94,95 TL gibi cazip bir fiyatla satılıyor. Ayrıca, Pınar Süzme Peynir ve Komili Riviera Zeytinyağı gibi ürünler de büyük indirimlerle sepetlere girmeyi bekliyor.

Sırma Ayçiçek Yağı 2 Lt Pet, 139,90 TL yerine 94,95 TL'ye düştü.

Pınar Süzme Peynir 500 G, 110,00 TL yerine 89,95 TL fiyatıyla satışta.

Komili Riviera Zeytinyağı 2 L, 649,95 TL yerine 484,95 TL'ye düştü.

Bütçenizi Rahatlatan İndirimler

Migros'un bugünkü indirim kampanyaları, vatandaşların bütçelerini rahatlatmayı hedefliyor. Özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan bu büyük indirimler, alışveriş sepetinizi doldururken cebinizi de koruyacak. Migros, bu fırsatlarla müşterilerine kazançlı bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Migros'ta Dikkat Çeken Diğer Ürünler

Bugün Migros'ta ayrıca Bahçıvan Hellim Peyniri, Tire Organik Yumurta, Lipton Ice Tea Şeftali Aromalı gibi birçok üründe de büyük indirimler mevcut.

Bahçıvan Hellim Peyniri 225 G, 131,95 TL yerine 96,90 TL'ye düştü.

Tire Organik Yumurta 10'lu M Boy (53-62 G), 91,50 TL yerine 72,95 TL fiyatla satışta.

Lipton Ice Tea Şeftali Aromalı 1,5 L, 40,00 TL yerine 34,95 TL'ye düştü.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ev Sahipleri ve Kiracılar İçin yeni dönem resmen başladı Ev Sahipleri ve Kiracılar İçin yeni dönem resmen başladı
TC kimlik son rakamı 0 2 4 6 8 olanlara açıklandı! Ziraat Bankası 25.000 TL ödeme yapacak TC kimlik son rakamı 0 2 4 6 8 olanlara açıklandı! Ziraat Bankası 25.000 TL ödeme yapacak
Mehmet Şimşek Kusura Bakmasınlar Dedi: Elinde Altın Olanlara Kara Haber Tez Geldi Mehmet Şimşek Kusura Bakmasınlar Dedi: Elinde Altın Olanlara Kara Haber Tez Geldi
SGK 550.000 TL Faizsiz Kredi Veriyor SGK 550.000 TL Faizsiz Kredi Veriyor
15 banka az evvel duyurdu! TEB, QNB, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve 9 bankada okkalı deprem! 15 banka az evvel duyurdu! TEB, QNB, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve 9 bankada okkalı deprem!
Turizm devi iflas bayrağını çekti! Türkiye'de gitmediği şehir yoktu Turizm devi iflas bayrağını çekti! Türkiye'de gitmediği şehir yoktu
SON HABERLER
CarrefourSA’da DEV Kırmızı Et İndirimi! Kıyma ve Kuşbaşı Fiyatları Dibi Gördü CarrefourSA’da DEV Kırmızı Et İndirimi! Kıyma ve Kuşbaşı Fiyatları Dibi Gördü
SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklisine talih kuşu kondu! Hafta sonu maaşa ek 14.895 TL ödeme SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklisine talih kuşu kondu! Hafta sonu maaşa ek 14.895 TL ödeme
Emekliye Meclis'ten akşam müjdesi! 17.000 TL EK PARA kabul edildi Emekliye Meclis'ten akşam müjdesi! 17.000 TL EK PARA kabul edildi
1999 Sonrası SGK Sigorta Girişi Yapanlara 2. EYT Müjdesi Geldi! Erken Emeklilik Şak Diye Geldi 1999 Sonrası SGK Sigorta Girişi Yapanlara 2. EYT Müjdesi Geldi! Erken Emeklilik Şak Diye Geldi
9.205 TL para yardımı yapılacak! SGK az önce duyurdu 9.205 TL para yardımı yapılacak! SGK az önce duyurdu
Gelir belgesi yok kefil yok, şart yok! TC kimlikle 45.000 TL nakit destek Gelir belgesi yok kefil yok, şart yok! TC kimlikle 45.000 TL nakit destek
İnstagram'a erişim zorlaşacak! VPN servisleri engelleniyor İnstagram'a erişim zorlaşacak! VPN servisleri engelleniyor
15 banka az evvel duyurdu! TEB, QNB, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve 9 bankada okkalı deprem! 15 banka az evvel duyurdu! TEB, QNB, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve 9 bankada okkalı deprem!