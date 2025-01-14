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Migros'ta indirim festivali; Fiyatı 29,95 TL' düştü! Kapış kapış gidiyor

Migros, Ocak ayında büyük indirim fırsatlarıyla dikkat çekiyor. Şirket, kendi üretimi olan ürünlerinde fiyatları önemli ölçüde düşürerek, alışveriş yapanlara cazip fırsatlar sunuyor.

Migros'ta indirim festivali; Fiyatı 29,95 TL' düştü! Kapış kapış gidiyor

Bu ürünlerden biri de M süt markasının 1 litrelik şişesi. Migros, bu süt ürününde fiyatları yarı yarıya indirerek, tüketicilerin ilgisini topladı. 21,95 TL’ye düşen fiyat, alışveriş yapanların ürünleri kapışmasına neden oldu. Süt ürünlerinde yapılan bu indirimler, hem ev kullanımı hem de işletmeler için önemli bir fırsat oluşturuyor.

Migros, süt ve süt ürünleri fiyatlarında gerçekleştirdiği indirimlerle hem ekonomik hem de kaliteli ürün arayan tüketiciler için cazip bir seçenek haline geldi. M süt dışında, Migros’un pek çok farklı süt markasında da önemli fiyat düşüşleri mevcut. Peynir, zeytin gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra, süt ürünlerinde yapılan bu indirmler, tüketicilere büyük avantaj sağlıyor.

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Migros Süt Markaları ve İndirimli Fiyatları:

Migros %3 Yağlı UHT Süt 1 L – 29,95 TL

Pınar Süt 1 L – 45,00 TL

Migros Yarım Yağlı UHT Süt 1 L – 21,95 TL

Pınar Denge Laktozsuz Süt 1 L – 49,95 TL

İçim Rahat Laktozsuz Süt 1 L – 42,00 TL

Migros Yarım Yağlı Laktozsuz UHT Süt 1 L – 34,75 TL

Torku Süt 4X1 L – 178,75 TL

Sek Pastörize Günlük Şişe Süt 1 L – 64,95 TL

Sek Yeni Nesil Pastörize Günlük Süt 1 L – 57,95 TL

Alpro Bademli İçecek 250 Ml – 54,90 TL

Pınar Kido Çilekli Süt 180 Ml – 12,50 TL

Migros’un yaptığı bu indirimler, hem ekonomik hem de sağlıklı seçenekler arayanlar için büyük fırsatlar sunuyor. Farklı süt markalarında yapılan bu fiyat düşüşleri, ev ekonomisini korumak isteyenler için ideal bir seçenek oluşturuyor. Ayrıca, indirimler sadece sütle sınırlı kalmayıp, pek çok süt ürünü ve içecek de bu fırsattan yararlanıyor.

Kaynak: Migros resmi internet sitesi

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