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Migros'ta çılgın peynir kampanyası; Yüzde 50 daha ucuz

Migros, kahvaltı sofralarına lezzet katacak peynir çeşitlerinde büyük bir fırsat sunuyor.

Migros'ta çılgın peynir kampanyası; Yüzde 50 daha ucuz

Bugüne özel düzenlenen kampanya kapsamında, bir peynir alana ikinci peynirde yüzde 50 indirim sağlanıyor. Peynir alışverişinizi yaparken, ikinci ürünü sepete eklemeyi unutmamanız gerekiyor.

İşte kampanyaya dahil olan peynir çeşitlerinin bazıları:

İçim Taze Kaşar Peyniri 700 G – 229 TL

İçim Kaşar Peyniri 400 G – 135,95 TL

Torku Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 G – 223 TL

Pınar Süzme Peynir 500 G – 110 TL

Bahçıvan Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 400 G – 186,50 TL

Bahçıvan Çeçil Peyniri 200 G – 99,90 TL

Bahçıvan Mozzarella Peyniri Rende 200 G – 114,90 TL

İçim Labne Peynir 400 G – 95,90 TL

Taciroğlu 3 Dilimli Tam Yağlı Olgunlaştırılmış İnek Peyniri 450 G – 249,95 TL

Bahçıvan Tam Yağlı Krem Peynir 300 G – 69,95 TL

İçim Taze Peynir 180 G – 46,95 TL

Muratbey Kaşkaval Peyniri 400 G – 209,95 TL

President Cheddarlı Üçgen Peynir 100 G – 37,95 TL

Sek Kaşar Peyniri 200 G – 97,90 TL

Muratbey Çerkez Peyniri 400 G – 206,95 TL

Bu kampanya, peynir severler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Eğer kahvaltılarınızda zengin bir peynir çeşitliliği arıyorsanız, bu fırsatla alışverişinizi yaparak bütçenizi koruyabilirsiniz. Migros, peynir çeşitlerini her zaman kaliteli ve uygun fiyatlarla müşterilerine sunuyor, bu kampanya da bu geleneği sürdürüyor.

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