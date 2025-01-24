Migros'ta Ayçiçek yağı, sucuk, tuvalet kağıdı çeşitlerinde %50 indirim

Türkiye genelindeki Migros mağazalarında ve Migros Sanal Market'te bu hafta sonuna özel büyük indirimler başladı. Gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede sunulan indirimler, bütçesini düşünen tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. İşte detaylar...

Peynir ve Sucukta Kaçırılmayacak Fırsatlar

Migros, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan peynir çeşitlerinde büyük indirimler sunuyor. Ayrıca, Polonez Acılı Sucuk (240 gr) ve Polonez Klasik Sucuk (240 gr), Money Kart sahiplerine özel 299 TL yerine 199 TL'ye satışa sunuluyor. Protein açısından zengin ve lezzetiyle sofraları şenlendiren bu ürünler, hafta sonu alışveriş listenizde mutlaka yer almalı.

Temizlik Ürünlerinde Özel Fiyatlar

Ev temizliği konusunda kaliteli ve güvenilir markaları tercih edenler için Migros'ta cazip fırsatlar var. Cif Krem Yeni Nesil Yüzey Temizleyici Limon (1500 ml) normal fiyatı 155,95 TL iken, Money Kart ile yapılan alışverişlerde 94,95 TL’ye satın alınabiliyor. Ayrıca, Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı (32'li) de 284,95 TL yerine 189,95 TL’ye satışta.

Ayçiçek Yağı ve Şekerde Büyük İndirim

Ev ekonomisini düşünenler için mutfağın temel gıda ürünleri de kampanya kapsamında. Yudum Ayçiçek Yağı 5 L (Koşeli Pet) 324,95 TL’den alıcı buluyor. Bunun yanında, Irmak Toz Şeker 5 Kg’lik paket, bütçesini korumak isteyenler için iyi bir alternatif sunarak 179,95 TL’den satışa sunuluyor.

Kırmızı ve Beyaz Ette Cazip Fiyatlar

Et ve tavuk ürünlerinde de hafta sonuna özel fırsatlar devam ediyor. Beypiliç Pirzola kilogram fiyatı sadece 139 TL olurken, dana eti sevenler için Dana Yemeklik Kaburga kilogram fiyatı 389,95 TL olarak listeleniyor. Protein ihtiyacınızı karşılamak ve sağlıklı beslenmek isteyenler için bu fiyatlar oldukça avantajlı.

Bal ve Çayda Özel Kampanya

Doğal tatlandırıcılar ve sağlıklı içecekler konusunda fırsat kollayan tüketiciler için Balparmak Yayla Çiçek Balı (460 gr), Money Kart sahiplerine özel olarak 289,90 TL yerine 229,90 TL’den satışa sunuluyor. Çay severler için ise Lipton Tiryaki Çay (1 kg) 249,95 TL yerine 179,95 TL'lik avantajlı fiyatıyla raflarda yerini alıyor.

Atıştırmalıklarda Kaçırılmayacak Fiyatlar

Hafta sonunu daha keyifli hale getirmek isteyenler için atıştırmalıklarda da indirimler devam ediyor. Patos Baharat Aromalı Cips Parti Boy (167 gr), Money Kart ile 42,95 TL yerine 32,50 TL’ye satılıyor. Bunun yanı sıra, Uludağ Doğal Maden Suyu (6x200 ml) 44,90 TL’lik fiyatıyla tazelik arayanların favorisi olmaya aday.