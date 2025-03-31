Migros'ta 147 TL yerine 99 TL'ye düştü! Böyle indirim görülmedi

Sleepy yüzey temizlik havlusu 147 TL'den 99 TL'ye, Erikli 6'lı su paketi ise 116 TL'den 58 TL'ye düştü. İşte bu haftanın en çok konuşulacak MİGROS indirimleri:



1. SLEEPY YÜZEY HAVLUSU: 100 ADET 99 TL!

Normal Fiyat: 146,95 TL

Money İndirimli: 99,95 TL (%33 tasarruf)

Birim Fiyat: 0,99 TL/adet

ERİKLİ SU: 6 LİTRE 58 TL!

Ürün: 6x1 Lt Doğal Kaynak Suyu

Normal Fiyat: 116,50 TL

Money İndirimli: 58 TL (%50 tasarruf!)

Litre Başı: 9,66 TL

Alternatif: 12x500 Ml paket 138,75 TL'den 69,50 TL'ye (%50 indirim)

BOLCA HİNDİ FİLETO: 750 GRAM 195 TL!

Normal Fiyat: 279,95 TL

Money İle: 195,97 TL (%30 kazanç)

Kilo Başı: 261,29 TL

DIDO ÇİKOLATA: 35 GRAM 16.5 TL!

Normal Fiyat: 20 TL

Money Fırsatı: 16,5 TL (%17 indirim)

Kilo Bazında: 471,42 TL

⚠️ İndirimler sadece Money kart kullanıcılarına özel

⚠️ Stoklar erken tükenebilir, acele edin!