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Migros yüzde 45 indirim yaptı; Fiyatı 99,95 TL'ye düştü

Türkiye’nin ilk ve en büyük zincir marketlerinden biri olan Migros, rakiplerine meydan okuyan yeni indirim kampanyasını hayata geçirdi.

Migros yüzde 45 indirim yaptı; Fiyatı 99,95 TL'ye düştü

“Daha Ucuzu Yok” kampanyası kapsamında, 81 il genelinde tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve diğer birçok temel ürünlerde yüzde 40’a varan indirimler uygulamaya konuldu. Pandemi döneminde rekor seviyelere ulaşan fiyat artışlarının ardından, özellikle cep yakan tuvalet kağıdı ve kağıt havlu gibi ürünlerde tüketicilere önemli avantajlar sunuluyor.

Kampanya Detayları ve Ürün Fiyatları

Migros, kampanya döneminde pek çok üründe cazip indirimler yaparak müşterilerine tasarruf imkânı tanıyor. İşte kampanyaya dahil olan bazı ürünler ve güncel indirimli fiyatları:

Familia Plus Natural Tuvalet Kağıdı 32'li

Eski Fiyat: 349,95 TL
İndirimli Fiyat: 199,95 TL

Doritos Taco Mısır Cipsi Parti Boy 169 gr

Eski Fiyat: 39,90 TL
İndirimli Fiyat: Detaylı fiyat bilgisi ile fark yaratıyor.

Coca-Cola Orijinal Tat Cam Şişe 6x250 ml

İndirim kampanyasında yüzde 40 indirim uygulanarak, eski fiyatı 196,95 TL’den 125,00 TL’ye düşürüldü.

Neutrogena Hydro Boost J Kavanoz Vücut Kremi 200 ml

İndirimli fiyat: 85,00 TL

Master Nut Kabuklu Antep Fıstığı 140 gr

Eski Fiyat: 139,95 TL
İndirimli Fiyat: 99,90 TL

Fairy Yüzey Temizlik Havlusu Beyaz Sabun 100'lü

Eski Fiyat: 139,95 TL
İndirimli Fiyat: 99,95 TL

Lipton Ice Tea Serisi (Farklı Aromalar 1,5 L)

Eski Fiyat: 42,50 TL
İndirimli Fiyat: 37,40 TL

Diğer ürünler:

Gedik Tabaklı Piliç Kanat, Coca-Cola Zero Sugar, Öncü Domates Salçası, Uludağ Doğal Maden Suyu, Uzman Kasap Kuzu Dana Kebap gibi ürünlerde de benzer oranda indirimler uygulanıyor.

Kaynak: Daha fazla bilgi ve kampanya detayları için Migros’un resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

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