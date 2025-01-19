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Migros yarı fiyatına düşürdü; 2 günlük dev kampanya! Zeytinyağı, bebek bezi

Migros, alışveriş tutkunlarını sevindiren dev kampanyalarla karşımıza çıkıyor. Komili markasının ayçiçek ve zeytinyağı ürünlerinde başlayan büyük indirimler, alışveriş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Migros yarı fiyatına düşürdü; 2 günlük dev kampanya! Zeytinyağı, bebek bezi

Migros, bu hafta mağazalarında %50'ye varan indirimler ve 1 alana 1 bedava fırsatları ile tüketicilere önemli avantajlar sunuyor. Bu kampanyalar sadece 4 gün geçerli olacak, bu yüzden fırsatlar hızla tükenebilir.

Migros’taki Büyük İndirimler

Migros, indirimli ürünlerinde alışveriş yapanlara cazip fırsatlar sağlıyor. Özellikle yağ kategorisinde dikkat çeken indirimler var. Komili markasının 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı 319,95 TL, 1 litrelik Naturel Sızma Ayvalık Erken Hasat Soğuk Sıkma zeytinyağının fiyatı ise 344,96 TL olarak satışa sunulmuş. Komili Riviera Zeytinyağı 5 litrelik şişe 949,95 TL, Komili Naturel Sızma Zeytinyağı Yumuşak Lezzet 2 litrelik şişe ise 449,95 TL olarak raflardaki yerini aldı.

Seç-Al Kampanyası ile Ekstra Avantajlar

Migros’un Seç-Al kampanyası ile de farklı ürünlerde büyük fırsatlar bulunuyor.

25 TL'lik alışveriş yapanlar, Tariş Ege Hazineleri Naturel Sızma Zeytinyağı 1 litrelik şişeyi 250 TL, Yörsan sütü ise 28,95 TL’ye alabiliyor. Ayrıca, Fairy Platinum Hijyen Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml 99,95 TL, Coca-Cola Orijinal Tat Kutu 6x250 ml ise 99 TL fiyatla satılıyor.

1 Alana 1 Bedava Kampanyası ile Hızlı Alışveriş

Migros’un 1 alana 1 bedava kampanyasında ise tüketicilere fırsatlar sunuluyor. Fibril Sedir Ağacı Islak Mendil 90'lı paket 42,95 TL, Fairy Power Sprey 500 ml 144,95 TL, Taciroğlu 3 Dilimli Keçi Peynir 450 g 277,95 TL fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca, Prima Bebek Bezi Premium Care 3 Numara 52'li Ekonomik Paket 723,95 TL, Asperox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 40’lı 329,95 TL'ye alıcılarını bekliyor.

Kaynak: Migros'un kampanyaları ve ürün çeşitliliği hakkında daha fazla bilgi almak için Migros Online Mağaza'yı ziyaret edebilirsiniz.

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