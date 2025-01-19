Migros yarı fiyatına düşürdü; 2 günlük dev kampanya! Zeytinyağı, bebek bezi

Migros, bu hafta mağazalarında %50'ye varan indirimler ve 1 alana 1 bedava fırsatları ile tüketicilere önemli avantajlar sunuyor. Bu kampanyalar sadece 4 gün geçerli olacak, bu yüzden fırsatlar hızla tükenebilir.

Migros’taki Büyük İndirimler

Migros, indirimli ürünlerinde alışveriş yapanlara cazip fırsatlar sağlıyor. Özellikle yağ kategorisinde dikkat çeken indirimler var. Komili markasının 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı 319,95 TL, 1 litrelik Naturel Sızma Ayvalık Erken Hasat Soğuk Sıkma zeytinyağının fiyatı ise 344,96 TL olarak satışa sunulmuş. Komili Riviera Zeytinyağı 5 litrelik şişe 949,95 TL, Komili Naturel Sızma Zeytinyağı Yumuşak Lezzet 2 litrelik şişe ise 449,95 TL olarak raflardaki yerini aldı.

Seç-Al Kampanyası ile Ekstra Avantajlar

Migros’un Seç-Al kampanyası ile de farklı ürünlerde büyük fırsatlar bulunuyor.

25 TL'lik alışveriş yapanlar, Tariş Ege Hazineleri Naturel Sızma Zeytinyağı 1 litrelik şişeyi 250 TL, Yörsan sütü ise 28,95 TL’ye alabiliyor. Ayrıca, Fairy Platinum Hijyen Sıvı Bulaşık Deterjanı 1500 ml 99,95 TL, Coca-Cola Orijinal Tat Kutu 6x250 ml ise 99 TL fiyatla satılıyor.

1 Alana 1 Bedava Kampanyası ile Hızlı Alışveriş

Migros’un 1 alana 1 bedava kampanyasında ise tüketicilere fırsatlar sunuluyor. Fibril Sedir Ağacı Islak Mendil 90'lı paket 42,95 TL, Fairy Power Sprey 500 ml 144,95 TL, Taciroğlu 3 Dilimli Keçi Peynir 450 g 277,95 TL fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca, Prima Bebek Bezi Premium Care 3 Numara 52'li Ekonomik Paket 723,95 TL, Asperox Sparx Diamond Bulaşık Makinesi Kapsülü 40’lı 329,95 TL'ye alıcılarını bekliyor.

Kaynak: Migros'un kampanyaları ve ürün çeşitliliği hakkında daha fazla bilgi almak için Migros Online Mağaza'yı ziyaret edebilirsiniz.