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Migros fiyatları yarı yarıya indirdi; Peynir, kıyma fiyatları lokum gibi

Migros’un büyük yıl sonu indirimleri alışveriş listelerini şekillendiriyor. Zincir marketlerin lider isimlerinden biri olan Migros, 15 Aralık 2024’e kadar geçerli olan kampanyasıyla dikkat çekiyor. Kıyma fiyatlarında yüzde 10 indirim yapılırken, birçok temel gıda ve temizlik ürünü de avantajlı fiyatlarla satışa sunuluyor.

Migros fiyatları yarı yarıya indirdi; Peynir, kıyma fiyatları lokum gibi

Migros’un Yeni Kampanyası: İkinci Ürüne %50 İndirim

Migros, her hafta yenilenen kampanyalarına bir yenisini ekledi. 25 TL ve üzeri alışverişlerde "Seç Al Kampanyası" fiyat avantajı sunuyor. Bunun yanı sıra, seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı başladı.

Migros Sanal Market ile Yeni Yıl Alışverişi

Migros, fiziksel mağazalarının yanı sıra Migros Sanal Market üzerinden de aynı fırsatları sunuyor. Yeni yıl hazırlıklarını tamamlamak isteyen müşteriler, ürünleri kolayca sipariş edebiliyor ve indirimlerden faydalanabiliyor.

Kampanyaya Dahil Ürünler ve Fiyatlar

Migros yıl sonu kampanyasında indirime giren ürünlerin listesi şu şekilde:

Yörsan Tam Yağlı Kaşar Peyniri 400 G – 99,90 TL

Finish Quantum Özel Seri Tablet 36'lı – 154,95 TL

Red Bull Enerji İçeceği 4'lü Paket (4x250 Ml) – 119 TL

Dana Kıymalık (Kg) – 449,95 TL

Dana Kuzu Kıymalık (Kg) – 449,95 TL

Uzman Kasap Dana Kıyma 400 G – 179,95 TL

Uzman Kasap Dana Kuzu Kıyma 400 G – 169 TL

Dana Antrikot Çiftlik (Kg) – 879,95 TL

Dana But Tas Kebaplık Et Çiftlik (Kg) – 589,95 TL

Uzman Kasap Tekirdağ Köfte 320 G – 162,95 TL

Dana Kuşbaşı (Kg, Orta Yağlı) – 549,95 TL

Kaynaklar: Migros, Gazeteoku

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