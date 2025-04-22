Migros fiyatı fena düşürdü; O ürün 6.899 TL'den 2.799 TL'ye indi

Migros, müşterilerini şaşırtmaya devam ediyor. Ünlü teknoloji markası Arzum’un çok satan modeli AR2001 Tostçu Delux Izgara Tost Makinesi, normalde 6.899,95 TL iken, Money Kart sahipleri bu ürünü sadece 2.799,95 TL'ye satın alabiliyor.

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Kampanya sınırlı bir süre için geçerli. İndirimden yararlanmak isteyen kullanıcılar Migros mağazalarına uğrayabilir ya da Migros Sanal Market üzerinden hızlıca sipariş verebilir.

Arzum Tostçu Delux Neden Tercih Ediliyor?

🥪 Yüksek ısıya dayanıklı döküm plakalar

🥩 Et, balık, sebze ve tost için ızgara özelliği

🧽 Kolay temizlenebilir yüzey

🔥 Güçlü performans ve estetik tasarım

Kaynak: https://www.migros.com.tr/money-indirimli-market-urunleri-dt-5?sayfa=1&sirala=indirim-yuzdesine-gore