MİGROS ÇILDIRDI! Sucuk çeşitlerinde %50 indirim fırsatı

Migros, tüketicilere sunduğu cazip indirimlerle popüler marketler arasında yer alıyor. Son olarak duyurulan indirim kampanyası ise sucuk severleri sevindirecek türden. Market yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, tüm paketli sucuk çeşitlerinde 2. ürüne %50 indirim fırsatı başladı.

Bu kampanya kapsamında birçok markaya ait sucuk ürünlerinde indirim uygulanacak. Hem dana hem de hindi sucuk seçenekleri kampanyaya dahil edildi. Tüketiciler, en sevdiği markaların ürünlerini çok daha uygun fiyatlarla satın alabilecek.

Hangi Sucuklar İndirimde? İşte Kampanya Dahilindeki Ürünler

Migros’un kampanya listesi oldukça geniş. Farklı markaların birçok sucuk çeşidi bu fırsat dahilinde tüketicilere sunuluyor. İşte bazı popüler ürünler ve indirimli fiyat detayları:

✅ Uygun Fiyatlı Alternatifler

Banvit Isıl İşlem Görmüş Piliç Sucuk 250 G → 45,90 TL

Pınar Aç Bitir Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk 75 G → 63,90 TL

Pınar Hindi Doyum Sucuk 225 G → 95,90 TL

Namet Dilimli Isıl İşlem Görmüş Sucuk 200 G → 129,00 TL

🔥 Dana ve Kasap Sucuk Severlere Özel Seçenekler

Namet Dana Kasap Sucuk 250 G → 165,00 TL

Pınar Sucuk Mangal Keyfi 300 G → 165,00 TL

Maret Dana Kasap Sucuk 400 G → 234,00 TL

Torku Sucuk Vakum 225 G → 239,00 TL

💎 Gurme ve Premium Sucuk Çeşitleri

İkbal Izgara Dana Dilimli Sucuk 240 G → 279,00 TL

Pınar İllaki Dana Sucuk 240 G → 285,00 TL

Namet Kangal Sucuk 240 G → 289,00 TL

Apikoğlu Parmak Sucuk 200 G → 330,00 TL

Pınar Gurme Sucuk 250 G → 335,00 TL

Migros Kampanyasına Nasıl Katılabilirsiniz?

Migros’un sunduğu bu indirim kampanyasından yararlanmak için birkaç farklı seçeneğiniz var:

📍 Migros Marketleri: Türkiye genelindeki tüm Migros şubelerinden kampanyaya dahil olan sucuk çeşitlerini satın alabilirsiniz.

📲 Migros Sanal Market: Online alışveriş yapmak isteyenler için Migros Sanal Market üzerinden de bu indirim fırsatını değerlendirmek mümkün.

💳 Migros Money Kart Kullanımı: Migros Money Kart sahipleri, kampanyadan ekstra avantajlarla yararlanabilir.

Kaynak: Migros’un sunduğu bu özel kampanya hakkında daha fazla bilgi almak ve güncel fırsatları görmek için Migros Resmi Sitesi adresini ziyaret edebilirsiniz.