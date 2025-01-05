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Migros bugün başlattı; 2 al 1 öde! Ayçiçek yağı, süt, pirinç, şeker, un…

Yeni yılda gelen zam haberlerinin aksine, Migros müşterilerine uygun fiyatlı alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor.

Migros bugün başlattı; 2 al 1 öde! Ayçiçek yağı, süt, pirinç, şeker, un…

2025 yılına hızlı bir başlangıç yapan Migros, 6 Ocak – 12 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olan "2 Al, 1 Öde" kampanyasıyla dikkat çekiyor. Migros Money üyelerine özel olarak düzenlenen bu kampanya, market alışverişinde tasarruf etmek isteyenlerin yüzünü güldürüyor.


Migros 2 Al 1 Öde Kampanyası Nedir?

Migros’un “2 Al, 1 Öde” kampanyası, belirli ürünlerde geçerli olup, satın alınan iki ürünün birinin fiyatının Migros Money karta iade edilmesi esasına dayanıyor. Bu sayede müşteriler, kaliteli ürünleri çok daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatını yakalıyor.

Kampanyadan yararlanmak için:

Migros Money üyesi olmanız gerekiyor.
Fişinizi saklayarak kampanya süresince ibraz etmelisiniz.

Migros İndirimli Ürünler

Temel Gıda Ürünleri

Migros Baldo Pirinç 2,5 KG: 134,95 TL

Migros Domates Salçası 830 G: 28,90 TL

Migros Yarım Yağlı Süt 1 L: 21,95 TL

Türk Kahvesi ve Çay Ürünleri

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 100 G: 66,50 TL

Kurukahveci Mehmet Efendi Türk Kahvesi 250 G: 189,95 TL

Kocatepe 1949 Türk Kahvesi 100 G: 61,95 TL

Cezbeli Türk Kahvesi 250 G: 139,95 TL

Nurettin Kocatepe Türk Kahvesi 250 G: 169,50 TL

Zel Kolajenli Türk Kahvesi 125 G: 163,95 TL

Diğer İndirimli Ürünler

Torku Küp Şeker 1 Kg: 54,95 TL

Sinangil Un 2 Kg: 49,95 TL

Dana Antrikot Çiftlik Kg: 791,96 TL

Nescafé 2’si 1 Arada Kahve (10’lu Paket): 49,50 TL

Yudum Ayçiçekyağı 5 L: 319,95 TL

Tariş Naturel Sızma Zeytinyağı 2 L: 499,95 TL

Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı Yumuşak Lezzet (Teneke 5 L): 999,95 TL

Migros’un Kampanya Avantajları

Migros’un düzenlediği kampanyalar, yalnızca uygun fiyatlı alışveriş fırsatları sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kalite ve müşteri memnuniyetine de önem veriyor. “2 Al, 1 Öde” kampanyası, market alışverişlerinde tasarruf yapmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Kampanya Detayları

Kampanya sadece 6 Ocak – 12 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerlidir.
Katılım için Migros Money üyeliği gereklidir.

Kaynaklar:

Gazete Oku
Migros Resmi Web Sitesi

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