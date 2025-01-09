Migros bedavayı başlattı! Çay, tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı fiyatı düştü!

Migros Sanal Market üzerinden ilk kez alışveriş yapacak olanlara özel, tam 200 TL’lik “Hoş Geldin İndirimi” başladı! Ayrıca temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde dikkat çeken indirimlerle cebinizi korumayı sürdürüyor.

Migros İndirimleri ile Temel Gıda Alışverişinizi Avantajlı Hale Getirin

Migros, çaydan ayçiçek yağına, makarnadan şekere kadar onlarca üründe büyük indirimler yaptı. Bazı ürünlerde ise "1 alana 1 bedava" ve "İkinci ürüne %50 indirim" gibi fırsatlar sunuyor. Örneğin:

Ekici Geleneksel Lezzet Tereyağı alanlara ikinci ürün bedava!

Yudum Ayçiçekyağı 5L sadece 319,95 TL.

Eriş Un 5 Kg, indirimli fiyatıyla 89,50 TL.

Haftalık İndirimli Ürünler Listesi

Bu hafta Migros’ta indirime giren dikkat çekici ürünlerden bazıları:

Çaykur Rize Turist Çay 1000 G: 199,95 TL

Hasata Kırşehir Koçbaşı Nohut 1 Kg: 79,95 TL

Pastavilla Burgu Makarna 500 G: 24,50 TL

Kayseri Şeker Toz Şeker 5 Kg: 184,95 TL

Tat Domates Salçası 830 G: 38,95 TL

Hijyen ve Temizlik Ürünlerinde İndirimler

Migros, gıda ürünlerinin yanı sıra hijyen ve temizlik ürünlerinde de cazip fiyatlar sunuyor:

Selpak Deluxe Tuvalet Kağıdı 24'lü: 359,95 TL, ikinci ürüne %50 indirim.

Orkid Platinum Hijyenik Ped Gece Tekli Paket 6'lı: 64,95 TL, ikinci ürün bedava.

Kampanya Ayrıntıları

Migros’un bu özel fırsatları sadece kısa bir süre için geçerli. İndirimlerden yararlanmak için Migros mağazalarını ziyaret edebilir ya da Migros Sanal Market üzerinden alışveriş yapabilirsiniz.

Kaynak: Bu içerik, Migros’un resmi duyurularına dayanılarak hazırlanmıştır. Daha fazla bilgi için Migros Resmi Web Sitesi adresini ziyaret edebilirsiniz.