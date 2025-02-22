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Migros az önce duyurdu; O ürünlerde yüzde 50 indirim başladı

Ekonomik zorlukların arttığı bu dönemde, vatandaşlar market kampanyalarını yakından takip ediyor.

Migros az önce duyurdu; O ürünlerde yüzde 50 indirim başladı

Migros indirimleriyle birçok üründe yüzde 50'ye varan fiyat avantajı sunuyor! Kampanya kapsamında temizlik ve mutfak ürünleri başta olmak üzere pek çok üründe büyük indirimler var.

Kampanya Detayları

🔸 Farklı günlerde farklı sepet limitleri geçerli olacak.

🔸 İndirimler yalnızca Money Kart veya Money Bonus ile yapılan alışverişlerde geçerli.

🔸 Toplu alımlarla yeniden satış amaçlı siparişler kampanyaya dahil edilmeyecek.

🔸 Kampanya kapsamındaki ürünler stoklarla sınırlı olup, kota dolduğunda indirim sona erecek.

🔸 Ürün bazında üst alım limitleri bulunuyor ve bu limitler değişebilir.

İndirimdeki Öne Çıkan Ürünler

🛒 Temizlik ve mutfak ürünlerinde dev fırsatlar!

✔ Koroplast Buzdolabı Poşeti (Orta Boy 30'lu)
💰 64,95 TL yerine 25 TL

✔ Parex Natura Çöp Torbası (Büyük Boy 10'lu)
💰 64,95 TL yerine 25 TL

✔ Peros Sıvı Bakım Renk Uzmanı (Renkliler 3 L)
💰 249,95 TL yerine 99,95 TL

✔ Billur Tuz (500 g - Pet Şişe)
💰 42,95 TL yerine 17,45 TL

✔ Cook Doğada Çözünür Streç Film (15 m)
💰 58,95 TL yerine 25 TL

✔ Macromax Streç Film (100 m, Kesme Bıçağı Hediyeli)
💰 289,95 TL yerine 125 TL

✔ Deepfresh Yüzey Temizleme Havlusu (100'lü)
💰 159,95 TL yerine 69,95 TL

Kampanyadaki tüm ürünleri incelemek ve indirimli fiyatlardan yararlanmak için Migros Sanal Market’i ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: gazeteoku.com

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