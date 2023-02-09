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Migros akıllara zarar kampanyayı duyurdu! Tavuk, pirinç, peynir, Türk kahvesi ve daha nicesi büyük indirimle raflarda

Migros'tan vatandaşa yeni indirim müjdesi geldi. Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan Migros 15 Şubat tarihine kadar birçok üründe indirim yaptı. Peki, Migros'ta hangi ürünler indirimde?

Migros akıllara zarar kampanyayı duyurdu! Tavuk, pirinç, peynir, Türk kahvesi ve daha nicesi büyük indirimle raflarda

Migros akıllara zarar kampanyayı duyurdu! Tavuk, pirinç, peynir, Türk kahvesi ve daha nicesi büyük indirimle raflarda. Migros 15 Şubat tarihine kadar geçerli olacak indirimli ürünlerini duyurdu. Türkiye'de ekonomik fiyatları ve kaliteli ürünleriyle her daim tüketicilerin tercih ettiği adreslerden biri olan ünlü Marketler Zinciri yine çok uygun fiyatlı ürünleri raflarına taşıyor. Peki, Migros'ta bu hafta neler var? Migros indirim listesinde hangi ürünler bulunuyor?

Aktüel ürün kampanyaları ile adından söz ettiren Migros Market şubat ayında da indirimlerine devam ediyor. Özellikle ekonomik alışveriş denilince sınır tanımayan ünlü marketler zincirinde yine kampanya başladı. 15 Şubat tarihine kadar geçerli olacak yeni indirim kampanyası kapsamında toz şekerden Ayçiçek yağına, elektrikli ev aletlerinden ev tekstil ürünlerine, tavuk etinden kırmızı ete kadar her şey indiriminde. Peki, Migros'ta bu hafta neler var? Migros Aktüel Ürünler katalog indirimli fiyat listesi haberimizde…

MİGROS'TA 15 ŞUBAT TARİHİNE KADAR GEÇERLİ İNDİRİM BAŞLADI

Özellikle yılbaşından bu yana peş peşe indirim kampanyaları ile adından söz ettiren Migros'tan yeni bir indirim duyurusu daha geldi. Migros'ta bu hafta tavuk eti çeşitleri başta olmak üzere birçok üründe dev fırsatlar sizi bekliyor. Migros yeni indirim listesinde yer alan ürünler şöyle:

Gözde/ İzmir poşetli bütün piliç 39,90 TL

Migros pilavlık ithal pirinç 2,5 kg 42,90

Migros nohut 26.90 TL

Migros reçel çeşitleri 20.25 TL

Migros eski kaşar peyniri60.25 TL, Migros ayran 1,5 L 21.25 TL

Migros Türk kahvesi 15.90 TL,

Migros gün kurusu Malatya kayısısı jumbo 44.90 TL

Migros bitter çikolata tablet 7.50 TL,

Migros sütlü çikolata tablet 7.25 TL

Migros ekonomik ıslak havlu 45'li 5 TL,

Migros sıvı bulaşık deterjanı 49.90 TL

MİGROS AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

En uygun fiyatlı ürünleri en kaliteli ürünleri sizlerle buluşturmaya devam eden Migros'ta aktüel ürünler listesi oldukça kalabalık. Evinizin ve mutfağınızın tüm ihtiyaçlarını Migros'tan ekonomik olarak karşılayabilirsiniz. Migros indirimli fiyat listesinde yer alan bazı ürünler şu şekilde:

Migros beyaz peynir çeşitleri 59.50 TL, Migros kaymak 36.50 TL, Migros acı biber turşusu / Migros biberiye turşusu 13.50 TL, Migros tahin 55TL, Migros susamlı çubuk kraker 6.75 TL, Migros kakaolu fındık kremalı rulo gofret 8 TL.

Migros sıcak çikolata 2.25 TL, Migros tuzlu ay çekirdeği 10 TL, Migros krem temizleyici çeşitleri 16.50 TL, Migros sprey temizleyici çeşitleri 22.50 TL, Migros çöp torbası 18.50 TL, Migros esnek klasik yara bandı 2.95 TL.

Migros'un bu kampanyasının 15 Şubat tarihine kadar geçerli olduğunu unutmayın. Aktüel ürünler fırsatları ile adından söz ettiren ünlü marketler zincirinde indirimli ürünler stoklarla sınırlı.

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